Klimafreundliches Leben

Fahrrad statt Auto, Spaghetti statt Schnitzel: Unser Redakteur will der Erde vier Wochen lang so wenig wie möglich schaden – indem er sich an die zehn wichtigsten Regeln hält. Von Martin Geiger

Hallo, ich bin Martin Geiger, 43 Jahre alt, Journalist, Familienvater, zugezogener Kurpfälzer. Eigentlich stehe ich nicht so gerne im Mittelpunkt. Aber bei einem Selbstversuch lässt sich das

...