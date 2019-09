Klimaschutz auf dem Teller

Wer beim Lebensmittel-Kauf auf einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck achten will, greift am besten zu regionalen und saisonalen Produkten, raten Experten. Auch Fleisch sollte möglichst selten auf dem Speiseplan stehen.

Vor allem bei Fleisch und Milchprodukten sollte sich zurückhalten, wer beim Einkauf den Klimaschutz berücksichtigen will. „Der Fleischkonsum macht in etwa ein Drittel aller Treibhausgas-Emissionen aus, die durch Erzeugung, Verarbeitung und Transport von Lebensmitteln entstehen. Circa ein weiteres Drittel entfällt auf Milchprodukte. Das letzte Drittel verteilt sich dann auf alle anderen Lebensmittel“, sagt Guido Reinhardt, Wissenschaftlicher Direktor am Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) in Heidelberg.

Regional und saisonal

Bei Gemüse und Obst gilt: Je weniger es mit dem Auto, Schiff oder gar mit dem Flugzeug tranportiert wird, desto besser fürs Klima. Aber auch Produkte aus der Region sollte man am besten nur kaufen, wenn sie Saison haben. Wird Gemüse oder Obst in beheizten Gewächshäusern gezogen, entstehen Treibhausgase, ebenso durch lange Lagerung und Kühlung. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen in Berlin verweist auf Studien, wonach beim Anbau im Treibhaus fünf bis 30 Mal so viele klimaschädliche Gase ausgestoßen werden wie beim Anbau im Freien. Auch durch lange Lagerung und Kühlung von Obst und Gemüse entstehen Emissionen. Beispiel Apfel: Frische Früchte aus Deutschland gibt es nur zwischen August und November, danach müssen sie aufwendig und vor allem energieintensiv gekühlt werden. Ein deutscher Apfel, der im Mai gekauft wird, ist Ifeu-Experte Reinhardt zufolge zwar immer noch besser als ein Apfel aus Neuseeland. Seine Klimabilanz hat sich aber deutlich verschlechtert.

Flugobst meiden

Südfrüchte wie Ananas oder Mango, die eingeflogen werden, belasten die Umwelt Reinhardt zufolge etwa zehn Mal mehr als wenn sie mit dem Schiff hierher kommen.

Fahrten bündeln

Am besten für das Klima ist es natürlich, zu Fuß oder mit dem Rad einzukaufen. Ist das Auto unvermeidbar, rät das Ifeu, den Einkauf dann zu erledigen, wenn man sowieso mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Also beispielsweise auf dem Heimweg von der Arbeit. Großeinkäufe schonen das Klima, weil weniger Fahrten anfallen, außerdem sollte man möglichst alles an einem Ort besorgen. „Wenn Sie mit dem SUV drei Kilometer extra zu einem Hofladen fahren, um zwei Kilo Bio-Äpfel zu kaufen, machen Sie den Klimavorteil komplett zunichte“, sagt Reinhardt.

Bio-Produkte

Ob Lebensmittel aus biologischer oder konventioneller Erzeugung stammen, macht dem Umweltexperten zufolge in Bezug auf den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen oft keinen riesigen Unterschied. Der biologische Anbau habe für die Umwelt aber zahlreiche andere Vorteile, zum Beispiel eine geringere Belastung durch Pestizide. In unserer Grafik schneiden die Bio-Tomaten aus Belgien klimatechnisch besser ab als die konventionell angebauten Tomaten aus der Region. Laut Reinhardt liegt das daran, dass im Bioanbau kein mineralischer Dünger verwendet werden darf. Dieser sei mit hohen CO2-Emissionen verbunden. Der Transport aus Belgien falle dagegen nicht so sehr ins Gewicht.

Hier geht's zur Grafik in Großansicht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019