Leonid Breschnew bringt es auf den Punkt. Als der sowjetische Parteichef bei seinem ersten Deutschland-Besuch 1973 den neuen DKP-Vorsitzenden trifft, da tröstet er Herbert Mies: „Ich weiß: Kommunist am Rhein zu sein, ist nicht leicht.“

Das sieht direkt nach dem Krieg noch anders aus. Die 1933 verbotene und 1945 wieder gegründete KPD erreicht bei der ersten Bundestagswahl 1949 1,4 Millionen Stimmen, 5,7 Prozent und 15 Bundestagssitze. Doch schon bald wird sie ein Opfer des Kalten Krieges: Die Freie Deutsche Jugend (FDJ) im Westen, immerhin 30 000 Mitglieder stark, wird verboten, und ihr Vorsitzender Jupp Angenfort wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. In ihre verbotenen Demos schießt die Polizei mit scharfer Munition und tötet dabei in Essen 1952 den 21-jährigen FDJ-Aktivisten Philipp Müller. Die KPD ruft daraufhin zum „Sturz des Adenauer-Regimes“ auf – was die Bundesregierung für einen Antrag auf deren Verbot beim Bundesverfassungsgericht nutzt. 1956 tritt es in Kraft.

Führende Vertreter verhaftet

Viele Kommunisten werden verhaftet, sitzen zuweilen in den gleichen Gefängnissen, in denen sie schon unter den Nazis (1933-45) inhaftiert waren, werden abgeführt und abgeurteilt von Polizisten und Richtern, die bereits zu Hitlers Zeiten im Amt waren; sogar nach Freisprüchen verlieren sie nicht selten ihre Arbeit. Und dies alles, während ehemalige wichtige Nazis wie Hans Globke, Theodor Oberländer oder Kurt Georg Kiesinger höchste politische Ämter besetzen – bis heute ein zentraler Kritikpunkt an den ersten Jahren der neuen deutschen Demokratie.