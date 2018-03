Koreas Wunsch nach Einheit: Eine Frage des Alters

Anzeige

Gesellschaft gespalten

So wie Jung Da-hae fühlen sich viele junge Südkoreaner von den Spielen entfremdet. Die südkoreanische Regierung hat Anfang Januar ohne zu zögern auf ein Dialogangebot des Diktators Kim reagiert und nordkoreanische Sportler, Cheerleader und Popstars zu den Spielen eingeladen. „Das kam nach den Drohungen der vergangenen Monate überraschend schnell“, sagt Jung. Aus Sicht von Experten ist diese Einstellung unter jungen Südkoreanern weit verbreitet. „Die Gesellschaft ist gespalten, und die Trennungslinie verläuft im Wesentlichen zwischen den Jüngeren und den Älteren“, sagt Politikwissenschaftler Go Myong-hyun vom Asan Institute for Policy Studies in Seoul. Die ältere Generation halte an einer „romantisierenden Idee von der nationalen Einheit“ fest, sagt Go. Die unter 40-Jährigen dagegen halten die Wiedervereinigung mehrheitlich für ein hoffnungsloses Unterfangen – teuer, unrealistisch, insgeheim unerwünscht.

In Umfragen sprechen sich daher nur noch 20 Prozent der 20- bis 30-jährigen Südkoreaner für eine Wiedervereinigung aus. Viele Angehörige dieser Generation ärgern sich nun über die plötzliche Dominanz der nordkoreanischen Agenda bei „ihren“ Winterspielen. Tatsächlich ist in den Medien rund um den Globus der Sport in den Hintergrund getreten. Stattdessen ist ständig das fleischige Gesicht Kim Jong Uns zu sehen – oder die fein geschnittenen Züge der Propaganda-Sängerin Hyon Song-wol, die er als Abgesandte in den Süden schickt.

In Südkoreas lebendiger Demokratie ließ die Gegenreaktion nicht lange auf sich warten. Am 22. Januar versammelten sich Demonstranten am Hauptbahnhof von Seoul und verbrannten ein Bild von Kim Jong Un, und, wo sie schon dabei waren, die „Vereinigungsfahne“. Diese zeigt die koreanische Halbinsel in Blau auf Weiß. Nach dem Willen der Politik trugen die Athleten die Flagge, als sie am Eröffnungstag ins Stadion einmarschierten – gemeinsam, als wären die beiden Koreas ein Land. Was als Friedenssymbol gemeint war, wirkt für viele junge Leute wie eine Provokation. „Was haben wir schon mit dem unmenschlichen Terror-Staat im Norden gemeinsam?“, fragt ein Demonstrant.

Die Teilung Koreas dauert nun schon sechseinhalb Jahrzehnte, also ungefähr doppelt so lange wie seinerzeit die deutsche Teilung. Nur Greise erinnern sich noch an eine Zeit, als das Land vereint war – damals noch unter japanischer Kolonialherrschaft. Seitdem ist Nordkorea in einen immer perfekteren Totalitarismus abgedriftet. International ist es vor allem für die skurrilen Eskapaden ihrer gottgleich verehrten Führer bekannt.

Moderatorin Jung weist jedoch die Unterstellung von sich, dass sie eine Wiedervereinigung deswegen komplett ablehne. Die Nordkoreaner verdienen bessere Lebensverhältnisse, sagt sie. Doch aus ihrer Sicht ist eine schnelle Annäherung an den Norden kein erstrebenswertes Ziel. Was sie von der deutschen Vereinigung gehört hat, wirkt eher abschreckend. Eine vorsichtigere Angleichung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse hätte sowohl Ost- und Westdeutschland gutgetan, so hat es sich in Südkorea verbreitet.

Doch die derzeitige Regierung hält Friedensgespräche für alternativlos. Präsident Moon Jae-in empfindet nicht nur eine moralische Verpflichtung gegenüber den Landsleuten im Norden, er hält nukleare Abrüstung für die wichtigste Voraussetzung für nachhaltige Sicherheit. Der ehemalige Menschenrechtsanwalt ist mit einem Kontrastprogramm zu seiner konservativen Vorgängerin gewählt worden. Diese hatte eine harte Linie gegen den Norden verfolgt. Für Moon ist Deutschland mit seiner Wiedervereinigung ein leuchtendes Vorbild – einen „beeindruckenden Erfolg“ nannte er sie bei einer Veranstaltung der Körber-Stiftung in Berlin. „Das Beispiel Deutschlands gibt uns Hoffnung.“ Die deutsche Geschichte zeige: Nur Kooperation und gegenseitiger Respekt überwinden Ideologien und führen zur Einheit.

„Auf freundlich gemacht“

Für Moon hat es daher kurzfristig Priorität, das Konfliktpotenzial zu entschärfen. Dass Diktator Kim zu Olympia die Hand ausgestreckt hat, erscheint ihm als riesiger Glücksfall. Moderatorin Jung glaubt dagegen, dass ihr Präsident die Chancen überschätzt, die sich dadurch auftun. „Der Norden hat immer wieder auf freundlich gemacht, und am Ende kamen wieder die Atomtests.“ Überhaupt, die politische Entspannung ist ihr gar nicht so wichtig – sie leidet nicht unter der Bedrohung. „Die Kriegsgefahr war immer da, es gab sie schon, als ich geboren wurde. Wir kennen nichts anderes“, sagt sie. Sie sei wie Hintergrundmusik im Café, man nehme sie irgendwann gar nicht mehr wahr. Es gebe daher keinen Grund, einen Diktator wie Kim gleich zu umschmeicheln, bloß weil er mal nicht ganz so bedrohlich auftrete. „Nach den Spielen geht das Säbelrasseln doch bloß wieder weiter.“

In der Politik hat jedoch die ältere Generation das Sagen. Diese sieht ein Gesamtbild, in dem Südkorea eines der bedrohtesten Länder der Welt ist – obwohl es sich dank niedriger Kriminalität im Alltag sicher anfühlt. Viele Senioren freuen sich daher ungemein über Kims Dialogangebot. Dazu gehört Shim Gu-seob, 84 Jahre alt. Er hat besonders aufgehorcht, als in den Verhandlungen zu Jahresbeginn ein bestimmtes Wort gefallen ist: „Familienzusammenführungen“. Shim leitet einen Verein, der Treffen von Geschwistern organisiert, die sich bei der Trennung des Landes Ende der 40er Jahre auf verschiedenen Seiten der neuen Grenze wiedergefunden haben. Inzwischen sind das alles Greise. Shim selbst ist nach eigenen Angaben 1947 mit 14 Jahren aus dem Norden nach Süden geflohen. Seinen jüngeren Bruder und seine Schwester musste er zurücklassen. „Es brach mir das Herz.“

Familien treffen sich

Erst 1992 hatte er wieder Kontakt zu seiner Familie: Seine Schwester durfte ihm einen Brief schreiben. Erst jetzt erfuhr er, dass seine Mutter schon 30 Jahre zuvor gestorben war. Shim hat tagelang geweint. Vier Jahre später, es herrschte gerade politisches Tauwetter, konnte er seinen Bruder in einem nordkoreanischen Hotel für drei Tage treffen. Er hatte die Grenze an einem Fluss heimlich überschritten. Damals kam ihm zum ersten Mal die Idee, sich für offizielle Familienzusammenführungen zu engagieren. Seit 1998 haben solche Treffen regelmäßig stattgefunden. Und zwar immer dann, wenn es Nordkorea gerade passte. Schließlich gibt das Regime den Takt von Feindseligkeiten und Annäherungen vor.

Jetzt, zu Olympia, wittert Shim wieder Chancen für neue Familienzusammenführungen. „Das sind die letzten, die allerletzten Möglichkeiten für viele von uns, schließlich sind wir alle schon alt, wirklich alt.“ In den vergangenen drei Jahren fanden keine Treffen statt. Von 130 000 Bewerbern für Zusammenführungen waren jedoch beim letzten Mal schon 7700 über 90 Jahre alt.

Doch auch Shim ist klar, dass die Kontakte zum Norden für jüngere Leute weniger Bedeutung haben. Er zieht die Alterslinie hier sogar viel höher als Politologe Go: „Leute unter 75 Jahren wissen kaum noch etwas mit Nordkorea anzufangen.“ Die Grenze war schließlich schon dicht, als sie noch Kinder waren.

Was für Gemeinsamkeiten gibt es noch zwischen Nord und Süd? Moderatorin Jung muss eine Weile nachdenken, bevor ihr etwas einfällt, ihr Blick wandert gedanklich suchend nach links oben, als sie nach Beispielen sucht. „Die Sprache? Das Essen?“, schlägt sie dann vorsichtig vor.

Doch selbst das Vokabular und die Ernährungsweise haben sich im Süden durch die Modernisierung verändert. Statt Grüntee bevorzugen die Südkoreaner inzwischen Kaffee. Technik ist Trumpf. Die Leute sind unzertrennlich mit ihren Handys verschmolzen. Schließlich ist das Land einer der weltgrößten Hersteller von Smartphones. Auch Cent-Beträge lassen sich berührungsfrei mit Kreditkarte oder Handy zahlen. Seoul ist weltweit eine der Städte mit dem schnellsten Internet. Auch vor dem menschlichen Körper macht die Sucht nach Optimierung nicht halt, Schönheits-OPs gelten als Routine-Korrekturen an der eigenen Optik.

Ahnungslose Untertanen

Im Norden dominiert das Militär alle Lebensbereiche. Nur wenige auserwählte Parteimitglieder dürfen überhaupt ein Handy besitzen. Das Internet ist in Wirklichkeit ein Intranet mit einer kleinen Zahl staatlich genehmigter Webseiten. Diktator Kim hält seine Untertanen nicht nur ahnungslos, er spinnt sie in einen sektenartigen Kult um seine Person ein. Während sich Südkorea in die postindustrielle Zeit von künstlicher Intelligenz, Robotern und Industrie 4.0 aufmacht, verkünden Propagandaposter im Norden stolz Produktionssteigerungen durch die Werktätigen in Landwirtschaftsgenossenschaften und Stahlhütten.

Dieses altertümlich-stalinistische Nordkorea ist wirtschaftlich und militärisch eigentlich schwächer als die Allianz aus Südkorea, Japan und den USA. Doch immer wieder erpresst es den Süden. Diesmal droht Kim mit der Rücknahme seiner Olympia-Wohltaten: Er hat bereits eine Kulturveranstaltung absagen lassen – als Strafe für negative Haltung der südkoreanischen Presse. Und Präsident Moon? Entschuldigt sich beim Norden für die kritische Berichterstattung der eigenen Medien. „Wir sollten bei so etwas selbstbewusster sein“, findet Jung.

