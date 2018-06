Kostenloses Angebot

Anzeige

Brustkrebs ist die Krebsart, die Frauen in Deutschland mit Abstand am häufigsten trifft. Rund 69 000 Neuerkrankungen gibt es in der Bundesrepublik im Jahr mit 17 000 Todesfällen. Bei rund 70 Prozent der Frauen kann die Brust nach einer Operation erhalten werden. Die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, steigt mit dem Alter. Pro Jahr erkranken 150 von 100 000 Frauen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, bei Frauen zwischen 50 und 60 Jahren sind es 260. dpa/her

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018