Kreative Kritik löst Debatten aus – auch weil sie Grenzen überschreitet

Kunst war und ist immer auch mit Protest verbunden, ob subtil oder radikal. Doch ihre Freiheit steht heutzutage wieder unter Druck – durch rechte Populisten, aber auch durch übertriebene politische Korrektheit.

Erdogan gefährdet die öffentliche Sicherheit. Selbst wenn er schweigt, selbst in Wiesbaden, fernab vom Bosporus. Mit dem Abbau der vergoldeten Biennale-Statue des türkischen Präsidenten vor gut zwei Wochen ist sie wieder entbrannt: die Diskussion um Zensur, die große Frage nach der Kunstfreiheit. Eier und Obst waren geflogen, es gab Proteste. Nur 26 Stunden – und der Präsident wurde gestürzt, auf Anordnung der Stadt. Es gehe um die Macht von Kunstwerken, sagte Kuratorin Maria Magdalena Ludewig anschließend der Wochenzeitung „Zeit“. Darum, wie diese in die Wirklichkeit intervenieren können.

Kunstwerke sind mächtig. Deswegen müssen sie nicht zwangsläufig für politische Zwecke herhalten. Natürlich darf es auch allein um Ästhetik, um Formen und Farben gehen. Aber: Mit Kunst lässt sich protestieren, und zwar ausgesprochen gut. Weil sie Gefühle anspricht und weil sie so viel darf – auch wehtun. Weil sie hierzulande frei ist, zumindest in der Theorie.

„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“, so steht es im Grundgesetz. Der Staat darf den Künstler – sofern der sich an geltendes Recht hält – nicht in Inhalten und Methoden beeinflussen oder einschränken. Das hat gute Gründe, erinnert sei an Bücherverbrennungen im Dritten Reich, an die Nazi-Ausstellung „Entartete Kunst“, an die Unterdrückung systemkritischer Werke in der DDR. An Kreative wie Autor Bertolt Brecht oder Maler Max Beckmann, die vor den Nazis ins Exil flüchteten. Künstler verloren ihr Leben, etwa der für seine linken Protestlieder bekannte Gitarrist Víctor Jara, dem 1973 in der chilenischen Militärdiktatur vor seiner Erschießung die Finger gebrochen wurden.

Kunst, die große Aufmerksamkeit erzielen will, muss rausgehen. Raus aus dem Elfenbeinturm, raus aus Museen, über die sie sich oft nur einem elitären Kreis erschließt. Raus auf die Straße, rein zum Beispiel ins Internet. Wie die Plakate von Barbara., einer anonymen Künstlerin (oder eines Künstlers?), die ihre schlichten Werke mit plakativen Botschaften im öffentlichen Raum platziert und Bilder davon über soziale Medien verbreitet.

Gerade Aktionskunst geht ohnehin raus, auch hin zu denjenigen, die sie kritisiert – und wenn sie dafür Betonstelen aus der Hauptstadt in die thüringische Provinz transportieren muss: Dort hat das Berliner Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) 2017 nach monatelanger Vorbereitung das Berliner Holocaust-Mahnmal neben dem Haus des AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke nachgebaut. Er hatte dieses als „Denkmal der Schande“ bezeichnet. Die ZPS-Aktionen sind wohl das Provokanteste, das Radikalste, das Deutschland seit dem Tod von Christoph Schlingensief und Joseph Beuys an Aktionskunst gesehen hat. Nun, da die Gesellschaft verroht und ob der politischen Weltlage allmählich abstumpft, muss man immer lauter schreien, um Gehör zu finden, lautet die These. „Wenn man in die Geschichtsbücher schaut, dürften unsere Aktionen noch um einiges radikaler und provozierender sein“, findet ZPS-Chef Philipp Ruch.

„Schrill und selbstgerecht“

Oft trete Aktionskunst so schrill, so selbstgerecht auf, dass das ihren Zielen schade, kritisiert Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich auf seinem „Ideenfreiheit-Blog“. Er habe noch nie gehört, dass jemand durch Aktionskunst seine Meinung geändert habe. Wenn es danach ginge, bliebe jedoch auch im Alltag nur die Resignation. Kunst aber kann aufklären. Davon ist der Reilinger Kunstprofessor Josef Walch überzeugt. Für das Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrum kuratiert er die Ausstellung „Remember 68“, die sich ab November mit Protestkultur befassen wird.

Widerstand mittels Kunst aber braucht nicht laut zu sein. Er funktioniert auch leise, ganz subtil. Das muss er vor allem dann, wenn autoritäre Herrscher bestimmen, was Kunst ist und was sie darf. Dann, betont Walch, müssen subversive Strategien her, um das System vorzuführen. Sonst ergeht es Künstlern wie der russischen Formation Pussy Riot, die 2012 mit einem Punk-Gebet in der Erlöser-Kathedrale in Moskau gegen die Wiederwahl Putins protestierte. Drei der Frauen wurden zunächst wegen „Rowdytums aus religiösem Hass“ zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilt. Kunst kann wehtun – auch den Künstlern selbst.

Kunst reagiert auf die Zeit, in der sie entsteht: Das Aufkommen des Dadaismus etwa war eine Reaktion auf die Schrecken des Ersten Weltkriegs. „Und dabei sollte man gut geschliffene Verse machen, Stillleben oder nackte Frauen malen? Zum Teufel!“, schimpfte Dada-Philosoph Raoul Hausmann. Auch die goldene Erdogan-Statue eines anonymen Künstlers, die in Wiesbaden ohne Erklärung aufgestellt wurde, zeigt, wie stark der türkische Staatschef die Gesellschaft auch hierzulande spaltet. Der Abbau ist zwar bedauerlich, aber er bedeutet nicht das Ende der Kunstfreiheit.

Emotionale Streitigkeiten

Dennoch gibt es bedenkliche Entwicklungen: zum einen durch den Rechtsruck in Europa. In Polen und Ungarn gestalten die Regierungen die Kulturlandschaft zunehmend nach nationalkonservativen Vorstellungen. Und auch Politiker der AfD würden gerne die „Entsiffung des Kulturbetriebs in Angriff nehmen“ (AfD-Bundestagsmitglied Marc Jongen) und „linksliberalen Vielfaltsideologien“ die öffentliche Förderung streichen.

Immer wieder kollidiert Kunstfreiheit heute jedoch auch mit politischer Korrektheit. Dafür steht der Streit um ein harmloses Eugen-Gomringer-Gedicht an der Fassade der Alice Salomon Hochschule in Berlin, das Studierende und Mitarbeiter für ein veraltetes Geschlechterbild kritisierten – und das entfernt wird. Immerhin darf es auf einer Edelstahl-Tafel am Sockel stehen. Und das lyrische Werk hat an einer Hauswand in Oberfranken, wo Gomringer lebt, bereits einen neuen Platz gefunden. Es gibt auch Überlegungen, das Gedicht am neuen Zentrum der Schriftstellervereinigung PEN in Darmstadt anzubringen.

Noch einmal: Kunst tut weh. Und das darf sie auch. Besser gesagt: Sie muss es, wenn sie mehr als dekorativ sein soll. Im Sinne der Kunstfreiheit gilt es deshalb, auch das auszuhalten, was die eigenen Gefühle verletzt. Auch indem sie Grenzen übertreten, stoßen Künstler gesellschaftliche Debatten an.

In diesem Essay verbindet die Autorin Fakten und Meinung miteinander.

