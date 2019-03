Kreisauer Kreis

Helmuth James Graf von Moltke und sein Freund Peter Yorck Graf von Wartenburg sammelten von 1940 an Hitlergegner aus verschiedenen politischen Lagern um sich: Konservative und Sozialdemokraten, Katholiken und Protestanten, Juristen, Pädagogen und Professoren, etwa 20 Aktive und ebenso viele Sympathisanten. Sie entwarfen in Berlin und auf Moltkes Gut in Kreisau – heute Polen – Pläne für die Neuordnung Deutschlands nach dem Ende der Diktatur.

Nach den Vorstellungen der „Kreisauer“ sollte das Christentum Grundlage der Erneuerung sein. Deutschland sollte ein föderaler, demokratisch aufgebauter Rechtsstaat sein, in dem Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Würde des Menschen gewährleistet sind. Damit langfristig der Frieden in Europa gesichert werde, setzten sie auf die Einbindung Deutschlands in einen europäischen Staatenbund. Einige Mitglieder schlossen sich der Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg an. Nach dem gescheiterten Attentat wurden viele Mitglieder des „Kreisauer Kreises“ verhaftet. Einige von ihnen wurden hingerichtet, darunter Yorck und Moltke. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019