Kriegs-Traumata – wenn die Heimkehr zum Alptraum wird

Wolf Götz kam körperlich unversehrt aus Afghanistan und dem Kosovo zurück. Die seelischen Belastungen, die die Kriege hinterlassen haben, kosteten ihn jedoch das Leben.

Warum nahm sich mein Sohn das Leben? Das ist eine Frage, die sich Eva-Maria Götz eigentlich nicht mehr stellen möchte. Doch sie lässt sie nicht los. „Er hat sich radikal verändert, als er aus Afghanistan zurückgekommen ist“, sagt die Mutter von Wolf Götz. Vieles war in den letzten Tagen des Kriegsveteranen aus dem Ruder gelaufen.

Heute weiß die Sozialpädagogin, die in der Nähe von Berlin wohnt und zuvor in Mosbach und Dossenheim beheimatet war, dass ihr Sohn unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) litt. Persönlichkeitsveränderungen, Depressionen und aggressive Verhaltensmuster: Wolf Götz habe typische Symptome gezeigt, bevor er sich am 8. September 2013 mit nur 30 Jahren das Leben nahm, erzählt die 63-Jährige. „Er fand sich außerhalb der Bundeswehr nicht im Alltag zurecht, konnte nicht mehr mit Geld umgehen. An den Wochenenden hat er stark getrunken, da ging nur noch stabile Seitenlage.“

Schlägereien, so habe sie später erfahren, seien keine Seltenheit gewesen. „Wolf war auch seiner Freundin gegenüber ganz anders, hat ihr plötzlich ständig Vorschriften gemacht.“ Immer wieder hätten die beiden sich getrennt, wieder zusammengefunden, um sich schließlich zu trennen. Als Eva-Maria Götz nach Wolfs Tod seine Wohnung aufsucht, findet sie ein Abbild seiner Seele. „Es war alles kaputt. Die Möbel waren demoliert, die Schubfächer im Kühlschrank heruntergebrochen.“

Hohe Dunkelziffer

Eine Studie der TU Dresden besagt, dass die Dunkelziffer für PTBS und andere psychische Störungen bei Bundeswehrsoldaten nach Auslandseinsätzen bei fast 50 Prozent liegt. „Die Anzahl der Soldaten, die sich wegen einer einsatzbedingten psychischen Erkrankung erstmals in fachärztliche Behandlung begebehaben, bewegt sich weiterhin auf einem hohen Niveau“, meint der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels in seinem Jahresbericht für 2019.

2016 habe es 318, ein Jahr darauf 274 Neuerkrankte gegeben. 2018 lag die Zahl bei 279 und im Jahr 2019 bei 290. Die Gesamtzahl betrug 2019 somit 982 psychisch erkrankte Veteranen. Diese habe von 751 im Jahr 2016 über 784 (2017) und 867 (2018) kontinuierlich zugenommen. 63 Prozent der Patienten, so Bartels, hätten einen Bezug auf den ISAF-Einsatz in Afghanistan angegeben. Zehn Prozent führten die Erkrankung auf den KFOR-Einsatz im Kosovo zurück. Wolf Götz war sowohl in Afghanistan als auch im Kosovo.

Drogenhändler im Kosovo gejagt

Im Kosovo sei er auf Patrouille gewesen, gegen Drogenhändler vorgegangen. In Afghanistan habe er einheimische Soldaten im Schießen ausgebildet, erzählt Götz. Doch lasse sich bei beiden Einsätzen nicht das eine, dramatische Erlebnis ausmachen. „Wenn ich mit ihm während seines Afghanistan-Einsatzes telefoniert habe, sagte er immer: ,Es ist alles in Ordnung, mir geht’s gut!’ Irgendwann meinte ich dann: ,Sag mal, was knallt denn da so im Hintergrund?’ Und Wolf sagte: ,Mama, hier knallt’s die ganze Zeit’.“ Heute glaubt sie, dass es die Dauerbelastung, die ständige Furcht gewesen sei, die ihren Sohn gebrochen hat. „Als er zurückkam, war er immer unter Anspannung. Er musste mit dem Rücken zur Wand, durfte nie zur Tür sitzen. Das kleinste Geräusch ließ ihn zusammenzucken.“

Und trotzdem dachte er nicht an Aufhören, erzählt sie. Im Gegenteil: „Mama, ich geh’ zu den Gebirgs- oder Fallschirmjägern. Ich will’s wissen, ich will an die vorderste Front.“ Von einer Therapie habe er lange nichts hören wollen. Die komme wegen seiner Bundeswehrkarriere nicht infrage, sagte er. Erst kurz vor seinem Tod habe er seine Mutter gebeten, einen Psychiater zu kontaktieren.

„Seelische Erkrankungen werden von der Gesellschaft immer mehr anerkannt“, so Bernhard Drescher, Vorsitzender des Bundes Deutscher Einsatz-Veteranen. „Aber bei Soldaten ist das etwas anders. Sie wurden darin ausgebildet, Aufträge relativ emotionslos auszuführen und keine Schwächen zu zeigen.“ So sei es typisch, dass sie versuchen, das Problem mit sich selbst zu klären. Auch, weil sie das Gefühl hätten, von Familie und Freunden nicht richtig verstanden zu werden, wenn sie über den Krieg sprechen.

Gedenktafel vorenthalten

Eva-Maria Götz will dagegen vorgehen. Ihr Ziel ist es, das Thema Psychische Erkrankungen bei Veteranen publik zu machen. Um Betroffenen zu helfen, lässt sie sich beim Bund Deutscher Einsatz-Veteranen zur Fallmanagerin ausbilden. „Ich war nie im Krieg. Ich kann Betroffenen nicht sagen, dass ich weiß, wie schlimm er ist“, sagt Götz. „Aber ich weiß, wie schlimm die Folgen für Angehörige sind. Ihnen will ich helfen, wenn ich kann.“

Westlich von Potsdam gibt es einen Ort, an dem man gefallenen Soldaten gedenkt. Dort, in unmittelbarer Nähe des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, kommen die hinterbliebenen Familien hin.

Auch Eva-Maria Götz sucht den „Wald der Erinnerung“ immer wieder auf. Wenn sie den von erdfarbenen Säulen gesäumten Weg entlanggeht, hat sie oft Blumen im Arm. Diese legt sie vor die Stelen und Bäume, auf denen die Namen der Toten verewigt sind. Der Name Wolf Götz ist darauf nicht zu lesen. Eine solche hat man ihm nicht gewährt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.02.2020