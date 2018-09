„Kunst muss nichts, aber sie kann eine ganze Menge“

Wenn sich in der Region jemand bestens mit Kunst und Protest auskennt, dann ist es Klaus Staeck: Plakatkünstler aus Heidelberg, intellektueller Linker, unermüdlicher Umweltaktivist. Spät am Abend ruft der ewig Rastlose noch zurück. Eigentlich habe er keine Zeit für ein Interview, zu viel zu tun. „Aber na ja, kommen 'Se halt morgen.“ Kurz vor Heidelberg dann Stau. Wir rufen kleinlaut an, geben Bescheid, dass es ein paar Minuten später wird. Er raunzt die wohl einzig angemessene Frage ins Telefon: „Warum kommen Sie nicht mit der Bahn?“

Heidelberg.

Herr Staeck, ganz schön viel los in Deutschland und der Welt gerade. Spannende Zeiten für politische Künstler, oder?

Klaus Staeck: Ich wehre mich gegen diese Bezeichnung, sie greift zu kurz. Für mich ist fast alle Kunst politisch, jedenfalls dann, wenn sie den Anspruch erhebt, der Gesellschaft Angebote zu machen. Ich meine Angebote, nicht Zwangsbeglückung. Keine verordnete Kunst, wie es sie in Diktaturen gibt. In einer Diktatur nicht realistisch zu malen, sondern abstrakt – auch das ist ein politischer Akt. Picassos Bild „Guernica“, das ist die ins Bild gesetzte Tragik eines furchtbaren Bürgerkriegs. Wir brauchen Musik und wir brauchen Bilder, um uns auf einer kulturellen Ebene zu verständigen.

Dafür genügt es nicht, kreativ und phantasievoll zu sein. Künstler, die etwas verändern wollen, brauchen Mut – und einen langen Atem.

Staeck: Ich persönlich könnte die Welt ohne Kunst auch deshalb nur schwer ertragen, weil sie für mich immer ein Energielieferant war. Ich zitiere gerne Karl Valentin: Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Da trifft sie sich mit der Politik. Auch die, vor allem die demokratische, macht sehr viel Arbeit. Das sehen wir zurzeit überdeutlich. Die Demokratie ist gefährdet – und vielen Menschen fehlt das Bewusstsein dafür. Sie nutzen sie wie ein Trampolin, auf dem man nach Belieben herumspringen kann – bis zu dem Punkt, an dem die Matte reißt.

Welche Möglichkeiten bleiben Künstlern, dieses Trampolin stabil zu halten?

Staeck: Vor knapp zwei Wochen haben 65.000 Menschen in Chemnitz für ein friedliches Miteinander demonstriert – auf Einladung von Musikern. Darin liegt die Chance der Kunst. Sie spricht eine andere Sprache. Man kann die verrücktesten, die tollsten Sachen sagen. Aber ein gutes Bild, das ist manchmal wirksamer als alles, was man redet. Deshalb stehen die Künstler der friedlichen Gesellschaft gegenüber auch in einer gewissen Verantwortung.

Aber es gibt ja durchaus Leute, die sagen, dass Kunst nicht politisch, sondern dekorativ sein sollte.

Staeck: Ich persönlich bin kein Anhänger der L'art pour l'art, der Kunst um der Kunst willen. Ich glaube, Kunst muss nichts, aber sie kann eine ganze Menge. Diese Erfahrung habe ich mein Leben lang gesammelt.

Sie wollten mit Ihren Plakaten etwas anrichten. Ihre Retrospektive heißt aber „Nichts ist erledigt“. Viele Werke von vor 30 Jahren sind noch immer aktuell.

Staeck: Nehmen Sie mein erstes Plakat, das 1971 anlässlich des Nürnberger Dürerjahrs entstanden ist: Das berühmte Porträt seiner Mutter...

...einer gezeichneten Frau, kurz vor ihrem Tod, versehen mit dem Schriftzug „Würden Sie dieser Frau ein Zimmer geben?“

Staeck: Und jetzt schauen Sie sich den Immobilienmarkt in deutschen Städten an. Meine Umweltplakate sind heute aktueller denn je. Wenn Schulkinder zu Besuch kommen, die staunen, dass ich mich vor 30 Jahren mit denselben Themen beschäftigt habe, über die wir heute reden. Das ist ja das Schlimme: Wir wissen es längst, aber wir ändern nichts. Ich bin kein sogenannter besorgter Bürger – aber was das angeht, bin ich wirklich in Sorge. Bei mir zu Hause um die Ecke ist ein Kindergarten. Da stand neulich ein SUV geparkt, darin ein Zettel: „Bringe Kind zum Kindergarten“ – für den Fall, dass Parkkontrolleure kommen. Da habe ich nur gedacht: „Wenn du an dein Kind denken würdest, würdest du nicht so ein Auto fahren.“ Da bewege ich mich schon manchmal an der Grenze zur Resignation. Und diese Billigfliegerei. Ich freue mich inzwischen über Streiks bei Ryanair. Das ist doch verrückt: Ich soll mit Tausenden von Leuten, die für acht Euro nach Mallorca fliegen wollten, auch noch Mitleid haben? Ein T-Shirt für zwei Euro? Da klebt Blut dran!

Sie sprechen von Resignation. Sind Sie gar nicht frustriert darüber, dass keines Ihrer Lebensthemen erledigt ist?

Staeck: Frustration lähmt. Auch das ist Arbeit, sich nicht frustrieren zu lassen. Aber wenn man noch bei Trost ist, dann schaut einem die Resignation immer über die Schulter. Noch haben wir eine sehr stabile Demokratie, und das Grundgesetz ist eine sichere Bank. Aber diese Errungenschaften muss man immer wieder neu verteidigen, weil es Menschen gibt, die diese Freiheiten beseitigen wollen – und andere, die sie aus Trägheit in Gefahr bringen. Das regt mich immer neu auf und an. Ich denke, ich kann am wirksamsten mit meinen Plakaten zur gesellschaftlichen Diskussion beitragen. „Nichts ist erledigt“ – das ist für mich eher eine Art Weckruf. Ausruhen geht noch nicht.

Obwohl Sie Anfang des Jahres 80 Jahre alt geworden sind.

Staeck: Aber ich habe mich nie auf den sogenannten Lebensabend gefreut. Auf der Parkbank sitzen und den Hund streicheln, nein, das ist nicht meine Vorstellung vom Leben. Alt ist man, wenn man nicht mehr neugierig ist. Ich gehöre aber eben zu den Leuten, die sich immer verantwortlich fühlen. Wir sind mit zuständig für das, was geschieht.

Sie sind zu DDR-Zeiten in Bitterfeld aufgewachsen. Inwiefern prägt das bis heute Ihre künstlerische Arbeit?

Staeck: Ich glaube, wer einmal Unfreiheit erfahren hat, der lernt Freiheit ganz anders zu schätzen. Und der weiß, dass sie sehr zerbrechlich ist. Deswegen möchte ich etwas anrichten. Ich will den Leuten nicht sagen, was sie zu tun haben und was nicht, sondern ihnen zeigen, dass es einen anderen Weg gibt – einen, der freundlicher ist.

„Endlich wieder Krawall-Kunst“ titelte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ erst vor wenigen Tagen, unter anderem wegen der Erdogan-Figur bei der Wiesbadener Biennale. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf – ich sage es noch einmal ganz bewusst – politische Künstler, die nachkommen?

Staeck: Es gibt da ja zum Beispiel in Berlin das sehr umstrittene Zentrum für Politische Schönheit. Das finde ich interessant. Nun kann man schon sagen: Das sind Provokationen der härtesten Art. Aber die Tatsache, dass Herr Böhmermann in aller Munde ist, spricht für sich.

Sie waren – in Doppelfunktion als satirischer Künstler und Rechtsanwalt – ziemlich gefragt, als es darum ging, Böhmermanns Schmähgedicht über Erdogan und seine juristischen Folgen für den ZDF-Satiriker einzuordnen.

Staeck: Die Bezeichnung Satire hat nur das verdient, was zu einem Erkenntnisgewinn führt. Sich lustig zu machen über Not, über Gebrechlichkeit, das ist unzulässig. Die Wortwahl Böhmermanns kann man kritisieren. Aber: Infolge des Erdogan-Gedichts haben wir häufig über die Verhältnisse in der Türkei geredet. Der Finger, der darauf hingewiesen hat, war zwar nicht unbedingt frisch gewaschen, aber er hat das Thema zur Sprache gebracht.

Auch Sie mussten wegen Ihrer Werke den einen oder anderen Prozess aushalten: 41 mal haben Kritiker bislang versucht, Ihre Arbeiten juristisch zu verbieten.

Staeck: Das ist glücklicherweise nie gelungen, weil ich mich ganz bewusst im Rahmen der Gesetze bewege. Nicht, weil ich Rechtsanwalt von Beruf bin, sondern weil ich nie provoziert habe, um des Provozierens willen. Das liegt mir fern. Ich möchte dazu anregen, sich für Demokratie zu engagieren. Was ich verachte, das ist dieses ewige Jammern über die Zustände, ohne selbst etwas zu tun. Und was ich auch verachte, ist, alle Schuld bei Politikern zu suchen. Dass ich in meinen vielen Prozessen immer Recht bekommen habe, das liegt nicht an der Kunstfreiheit, sondern daran, dass ich mein Recht auf Meinung wahrgenommen habe – in einem Land, in dem das möglich ist und in dem Richter nach Recht und Gesetz entscheiden.

Die Tür zum Atelier in der Heidelberger Altstadt öffnet sich, ein junger Mann bringt Post. „Ziemlich viele Zeitungen“, murmelt er. „Was machen Sie denn mit den ganzen Zeitungen, wenn ich fragen darf?“ Lesen, Beiträge ausschneiden, aufheben. „Manchmal brauche ich sie, dann finde ich sie nicht mehr“, sagt Klaus Staeck und lacht. „Wenn man sie auf dem Computer hätte, wäre das schon praktischer“, empfiehlt der Mann, fünf Jahrzehnte jünger. „Ich bin eben ein Kind des Papierzeitalters, ich bin halt ein Papiermensch“, antwortet Staeck und zuckt mit den Schultern. Er habe auch kein Smartphone. „Das ist ja auch Ihr gutes Recht“, findet der Postzusteller. „Danke!“

Staeck: Ich bin schon auch ganz froh, dass ich jetzt so alt bin. Neulich habe ich doch tatsächlich zu jemandem gesagt: „Deine Zukunft kotzt mich an.“ Jetzt reden Klima-Experten schon von der Heißzeit. Und der US-Präsident leugnet den Klimawandel. Aber er ist ja gewählt. Vielleicht auch deswegen. Immer so weitermachen, das ist bequem.

Deswegen ist Extremismus ja auch so schön einfach...

Staeck: ...ja, das ist wunderbar, ein klares Weltbild! Selbstdenken ist anstrengend.

