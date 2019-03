Länder und Kommunen laufen Sturm

Im Prinzip ist alles klar. „Der Bund steht zu seinem Wort. Bis 2021 gibt es für Länder und Kommunen acht Milliarden Euro für ihre Flüchtlingskosten“, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (Rhein-Neckar). Er kann deshalb die Aufregung der Länder und Kommunen nicht verstehen, die heftig gegen die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) protestieren. Dieser will die Ausgaben für die Unterkunft, Verpflegung und Integration der Flüchtlinge in eine einzige Pauschale zusammenfassen. „Das ist vernünftig, weil es auch das Verfahren erleichtert“, meint Castellucci.

Das sehen Länder und Kommunen anders. Sie laufen Sturm. Schon im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz heute in Berlin gab es empörte Reaktionen einiger Länderchefs. Selbst Dietmar Woidke (Brandenburg) von der SPD mahnte eine Einigung an und meinte, dass es bei den Finanzen eine Änderung geben werde. Das will auch Castellucci nicht ausschließen. „Der Haushalt ist ja noch nicht fertig. Und die heftigen Reaktionen der Länder gehören zum normalen Verhandlungsgebaren“, sagt er. Ende 2019 laufen die 670-Euro-Monatspauschale für Ausländer im Asylverfahren, die Integrationspauschale und die Übernahme der Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge aus. Scholz will das alles in einer Pauschale pro Flüchtling bündeln, die allerdings nur fünf Jahre und nicht für Geduldete gelten soll. Die Pauschale in Höhe von insgesamt 16 000 Euro verteilt sich auf 6000 Euro im Jahr der Ankunft des Asylbewerbers, 4000 im zweiten und in den Folgejahren für die Integration jeweils 2000 Euro. Die Hamburger Senatskanzlei hat nachgerechnet und kommt zum Schluss, dass der Bund auf diese Weise seine Unterstützung von derzeit 4,7 Milliarden auf 1,3 Milliarden Euro pro Jahr senken würde.

Region geht auf Distanz

Die offizielle Stellungnahme der Geburtsstadt von Castellucci fällt deshalb nicht gerade freundlich aus. Die geplante Kürzung sei „problematisch“, lautet die Kritik aus Heidelberg. „Integration erfordert langfristiges finanzielles Engagement, sie endet nicht automatisch nach fünf Jahren“, heißt es weiter. Außerdem würden die Kommunen weiter auf den Kosten für abgelehnte Asylbewerber, die nur geduldet werden, sitzen bleiben.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sagte, die Kommunen müssten angesichts der Integrationsherausforderungen vor Ort „in einem Zeitraum von mindestens zehn Jahren verlässlich mit Bundesmitteln planen können“. Die Kommunen dürften nicht in die Lage kommen, dass sie die „enormen Kosten der Flüchtlingsintegration zulasten anderer Leistungen finanzieren müssten“, warnte der Oberbürgermeister. Sonst entstehe die Gefahr, dass der Zusammenhalt in den Kommunen darunter leide.

