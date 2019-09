Lage in Bosnien spitzt sich zu

Das Lager Vucjak, zehn Kilometer entfernt von der nordwestbosnischen Stadt Bihac, ist kein Ort, an dem Menschen hausen sollten. In Zelten aus Segeltuch liegen Matratzen auf dem Erdboden. Waschräume und Toiletten sind verdreckt.

Vucjak ist die Antwort der 50 000-Einwohner-Stadt Bihac auf einen Zustrom von Migranten und Flüchtlingen, den sie kaum mehr zu bewältigen vermag. Unmittelbar an der Grenze zu Kroatien gelegen, zieht sie Menschen an, die ohne Papiere über die „grüne“ Grenze wollen. Rund 7000 von ihnen halten sich derzeit in Bihac und im umliegenden Kanton Una-Sana auf.

Mit den Mitteln, die sie hatte, stampfte die Stadtverwaltung auf einer ehemaligen Mülldeponie das Lager Vucjak aus dem Boden. Viele seiner rund 700 Bewohner griff die bosnische Polizei in der Stadt auf und transportierte sie gegen ihren Willen hierher. Die internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen wollen damit nichts zu tun haben, das improvisierte Lager entspricht nicht ihren Standards.

Begrenzte Mittel

Das Rote Kreuz von Bihac versorgt die Bewohner mit zwei Mahlzeiten am Tag. Es lässt die Wassertanks der Sanitäranlagen nachfüllen. „Unsere Mittel sind begrenzt“, erläutert Rot-Kreuz-Chef Selam Midzic. „Die gesamte Migrationskrise (in Bosnien) wird auf Bihac und den Kanton Una-Sana abgeladen.“ Die Zentralregierung in Sarajevo kümmere sich nicht um das Problem. Die Stadt und der Kanton blieben sich selbst überlassen.

Den Gang über die Berge ins EU-Nachbarland Kroatien nennen die Migranten „The Game“ – das Spiel. Entweder du schaffst es bis Österreich, Deutschland oder Italien und kommst ins Asylverfahren, oder du scheiterst und musst zurück. Der 21-jährige Rezek aus Pakistan erzählt, dass er es in einer Gruppe von zwölf Männern versuchte. Sie kamen bis Slowenien, wo sie die Polizei entdeckte und den kroatischen Behörden übergab. Trotzdem will Rezek erneut das „Game“ wagen.

Warnung vor dem Winter

In den vergangenen Wochen stieg die Zahl der Migranten, die aus der Türkei in Booten über die Ägäis nach Griechenland kamen. In ganz Griechenland sind derzeit rund 67 000 Asylanträge anhängig. Die Behörden können aber pro Monat nur 2400 Fälle bearbeiten. Griechenland will die Asylverfahren beschleunigen. Ende Oktober sollen weitere 200 Sachbearbeiter eingestellt werden. Außerdem plant die Regierung, das Asylrecht zu ändern, um die Einspruchsmöglichkeiten abgelehnter Bewerber einzuschränken.

Griechenland ist Ausgangspunkt der sogenannten Balkanroute. Die Hauptschiene verläuft über Serbien, Bosnien, Kroatien und Slowenien. Bis Bosnien kommen die Migranten mit Hilfe von Schleppern einigermaßen zügig voran. Seit 2015 hat Bosnien 42 000 Ankünfte registriert. Bihac ist der Ort, an dem sich die Flüchtlinge stauen, wo sie die Kommunalverwaltung überfordern. Die steigende Zahl der Ägäis-Überquerer bedeutet, dass der Druck auf Bihac steigen wird. Der langsam nahende, im bosnischen Bergland früh einsetzende Winter könnte eine humanitäre Katastrophe in Gang setzen, wenn Camps wie Vucjak nicht winterfest gemacht werden. „Wir tun unser Bestes“, beteuert der lokale Rot-Kreuz-Chef Midzic. Dass die humanitäre Krise nicht in eine Katastrophe mündet, ist jedoch nicht allein von einer Handvoll engagierter Helfer abhängig. Die internationale Gemeinschaft dürfte nicht darum herumkommen, auf Bihac zu schauen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019