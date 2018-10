„Lage wird so langsam dramatisch“

Der Niederländer Adri-eef Bosman, 53, transportiert mit dem Containerschiff „Millennium“ Fracht zwischen Rotterdam und dem Südwesten Deutschlands. Dabei hält er regelmäßig in Mannheim und Ludwigshafen.

Herr Bosman, fahren Sie noch – oder warten Sie zu Hause in den Niederlanden auf Regen?

Adri-eef Bosman: Wir sind gerade in der Bergfahrt – also stromaufwärts – unterwegs nach Wörth am Rhein. 80 Prozent der Containerflotte, zu der auch wir gehören, kommen allerdings zur Zeit aus Nordwesten nicht weiter als bis Köln, weil die Schiffe zu tief im Wasser liegen. Unsere „Millennium“ lässt sich aber noch mit einem Tiefgang von 120 Zentimetern beladen. Außerdem haben wir drei Schubleichter dabei: Weil sie nur Laderaum haben, wiegen sie weniger und können mehr Ladung aufnehmen als Motorfrachter.

Wie viele Container haben Sie weniger an Bord als üblich?

Bosman: Bei „normalem“ Wasserstand können wir 300 Container aufladen, zur Zeit sind es 107. In Gewicht: Statt 3000 bis 4000 Tonnen transportieren wir nun 1600.

Was bedeutet das für Sie?

Bosman: Finanziell gesehen ist diese Situation gar nicht so ungünstig für uns: Die Container stapeln sich überall und müssen unbedingt abgeholt werden. Die Logistikunternehmen brauchen dringend Schiffe, der Preis geht entsprechend hoch. Nehmen wir zum Beispiel Mannheim und Ludwigshafen, wo viele Gefahrgutcontainer stehen. Diese Behälter sind auch noch schwerer als andere.

Wie viel anspruchsvoller ist es denn, bei Niedrigwasser ein Schiff zu führen?

Bosman: Es ist ein kleines bisschen komplizierter, weil der Weg immer schmaler wird. Die Herausforderung ist vor allem, dass alle dieselbe Fahrrinne benutzen. Es braucht Geduld, man kann nicht mehr mal eben ein langsameres Schiff überholen. Manchmal hast du nur noch 20, 30 Zentimeter unterm Kiel – das musst du früh genug bemerken. Andererseits ist es hier in der Region gerade gar nicht so anstrengend, weil eben viel weniger Schiffe unterwegs sind.

Trotz der – für Sie – wirtschaftlich guten Lage: Hoffen Sie auf Regen?

Bosman: Unbedingt. Wir brauchen sogar Dauerregen. So langsam wird die Lage dramatisch. Wenn es so weiter geht, können wir bald mit dem Fahrrad durch den Rhein fahren. Fällt der Pegel in Kaub im Rhein-Lahn-Kreis unter 20 Zentimeter, ist es auch für uns nicht mehr möglich, von Rotterdam herzukommen. akj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018