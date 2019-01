Landau und Heilbronn im Netz der Daten-Ermittler

Der Internetangriff auf deutsche Politiker und Prominente macht Schlagzeilen – jetzt werden die Ermittler in der Region tätig. Zeugen und Verdächtige melden sich zu Wort.

Rot unterlaufene Augen hat er – als hätte er zuletzt zu wenig Schlaf bekommen. Der Landauer Youtuber Yannick K. wirkt aufgebracht in seinem kürzlich veröffentlichten Video. „Das Problem, das ich jetzt einfach habe, Freunde, ist, dass ich tatsächlich im Verdacht stand – dass das mein Twitter-Account ist.“ Was er mit diesen Worten auszudrücken versucht: Der Twitter-Zugang, mit dem teils sensible Daten von Politikern und Prominenten veröffentlicht wurden, gehörte einmal dem jungen Mann, der in der Online-Szene besser als „Dezztroyz“ bekannt ist. „@_orbit“ – so hieß der Zugang. Jetzt ist er gesperrt.

Bereits 2017 brachte K. den Hacker-Angriff zur Anzeige bei der Polizei. Den Fall bestätigte gestern auch die Landauer Staatsanwaltschaft. Nun sei er von den Ermittlern kontaktiert worden, sagt der Youtuber in seinem Video. „Es steht tatsächlich im Raum, dass ich dafür verantwortlich bin.“ Dass K. zum Kreis der Verdächtigen zählt, konnte die Leitende Oberstaatsanwältin in Landau, Angelika Möhlig, gestern nicht bestätigen. Eine Anfrage dieser Zeitung ließ K. unbeantwortet.

„Gestern erneute Beschlagnahme“

Eine weitere Spur der Ermittlungen führt in die Nähe von Heilbronn, wie gestern bekannt wurde. Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) haben am Sonntag die Wohnung von Jan S. in Horkheim durchsucht und technisches Gerät mitgenommen – die Behörde sieht einen Zusammenhang mit den Hacker-Angriffen. Über den Kurznachrichtendienst Twitter wurden die ersten Daten am 19. Juli 2017 veröffentlicht, damals über Jan Böhmermann. Dann folgte nach einzelnen weiteren Veröffentlichungen eine Lücke bis August 2018.

Jan S., der neben einer Festanstellung eine IT-Dienstleistungsfirma betreibt, kommentiert über Twitter selbst die Durchsuchung. „Ich werde höchstwahrscheinlich bereits seit Wochen von der Polizei beobachtet, hatte seit ca. vier Wochen keine Hardware mehr, gestern erneute Beschlagnahme von allen neuen und übrig gebliebenen Geräten, wie kann man da eigentlich nur ansatzweise dran denken dass ich Orbit sei?“, fragt der 19-Jährige in einem Tweet, der wenig später aber gelöscht wurde. Auch hinter einer weiteren Netzidentität hätten die Ermittler ihn seit Wochen vermutet. Der junge Mann hatte bereits zuvor erklärt, seit längerem mit „Orbit“ in Kontakt zu stehen.

Eigentlich ist er als Zeuge beim BKA gelistet. Das sagte er ARD-Reportern. „Orbit“ habe sich nach der Veröffentlichung der Daten bei ihm gemeldet. Jan S. war in sozialen Medien verdächtigt worden, er selbst sei „Orbit“. Dies hat er dementiert. Auf Twitter teilte der Heilbronner ein Bildschirmfoto, das ihm zufolge eine Unterhaltung vom 4. Januar mit dem Hacker zeigt. Darin gibt dieser an, er beabsichtige, seinen Computer zu zerstören. „Orbit“ habe außerdem den Zugang beim Messengerdienst Telegram gelöscht, der jahrelang verwendet worden sei, um verschlüsselt zu kommunizieren.

Von der unbefugten Veröffentlichung der Daten von Politikern und weiteren öffentlichen Personen habe man beim BKA in der Nacht auf den 4. Januar erfahren, teilt eine Sprecherin der Behörde mit. „Sowohl durch eine betroffene Politikerin als auch durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.“ Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt habe das BKA am Mittag des 4. Januar die Ermittlungen übernommen. Eine spezielle Organisation wurde eingerichtet, und Zeugenvernehmungen wie die in Heilbronn wurden durchgeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten wegen der laufenden Ermittlungen keine Auskünfte erteilt werden.

Es gehe jetzt darum, möglichst schnell die Daten auszuwerten. „Je länger das dauert, desto geringer ist die Chance, jemanden zu identifizieren“, sagt Georg Ungefuk. Er ist Oberstaatsanwalt und Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Cyberkriminalität – die Behörde ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt angesiedelt. Es handele sich um ein außergewöhnliches Verfahren, deswegen könne man auf außergewöhnliche personelle Ressourcen zurückgreifen. „Denn die Spuren der Kommunikation könnten entscheidende Hinweise hinsichtlich unseres Verdächtigen ergeben.“

Konto erst kürzlich gesperrt

Anzeige hatte auch der Landauer Youtuber erstattet – und zwar bereits im Jahr 2017. Die Ermittlungen wurden jedoch mangels Beweisen eingestellt. Außerdem hätte er versucht, sein Twitter-Konto „@_orbit“ zurückzubekommen – so seine Darstellung. In seinem Video zeigt er eine E-Mail, in der er Kontakt zu dem Kurznachrichtendienst aufnimmt. Twitter selbst argumentierte laut der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ so: Woher sollte der technische Mitarbeiter wissen, dass Yannick K. wirklich der Besitzer des Kontos war und nicht auch ein Hacker?

Gesperrt wurde der Zugang allerdings erst vor Kurzem. In der Zwischenzeit wurden schrittweise immer mehr Daten veröffentlicht. Wer eine solche Sperrung bei Diensten wie Twitter anordnen könnte, kann die Landauer Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. „Das liegt nicht in unserem Tätigkeitsbereich – wir sind für die Täterermittlung zuständig“, sagte Angelika Möhlig. (Bild: istock)

