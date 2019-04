Langer Weg zum Frieden

2017 gaben die FARC die letzten Waffen ab. © dpa

Seit 1964 haben linke Guerillagruppen in Kolumbien gegen die Sicherheitskräfte gekämpft. Jahrzehntelang beteiligten sich auch rechte Paramilitärs an den Kampfhandlungen gegen die Guerilla. Ein Überblick:

Rebellenorganisation: Die FARC („Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia“ – „Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens“) wollen künftig als politische Partei für Ziele wie eine gerechtere Landverteilung eintreten. Auch die kleinere ELN-Guerilla führte Friedensgespräche.

Opfer: Mehr als 220 000 Menschen wurden getötet. Zudem wurden über sechs Millionen aus ihren Heimatregionen vertrieben. Nach Afghanistan ist Kolumbien das Land mit den meisten Landminen-Opfern. Der Konflikt mit der FARC-Guerilla war bis zum Friedensvertrag 2016 der längste der westlichen Hemisphäre.

Waffen: Mit der Abgabe der letzten Waffen wurde der Konflikt mit der größten Rebellengruppe im August 2017 offiziell für beendet erklärt. Zuletzt hatten die FARC noch 6800 Kämpfer. Diese haben sich seit Anfang 2017 in von Militär und UN-Vertretern bewachten 26 ländlichen Zonen gesammelt, um ihre Waffen abzugeben und den Übergang in ein normales Leben vorzubereiten. Anfangs werden sie rund 200 Euro Sozialhilfe bekommen. Dort gaben sie auch die Koordinaten von 873 Waffendepots in früheren Kampfgebieten preis. Tausende Waffen, Granaten, Minen und Dutzende Tonnen Sprengstoff wurden unter UN-Kontrolle beschlagnahmt.

Probleme: Sorgen bereiten die kriminellen Banden. Sie sind in Drogenhandel, Schutzgelderpressung und illegalen Bergbau verstrickt und könnten versuchen, die Kontrolle in bisherigen FARC-Gebieten zu übernehmen. dpa

