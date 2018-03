Lawinen auch im Schwarzwald

Anzeige

Feldberg.In den Alpen sind sie immer im Fokus der Wintersportler: Lawinen. Doch auch im höchsten deutschen Mittelgebirge, dem Schwarzwald, kommt diese Naturgefahr regelmäßig vor.

Die Bergwacht warnt davor, die Risiken im Schwarzwald zu unterschätzen. Regelmäßig gebe es Lawinen in dem steilen Gebiet und Unglücke. Tourengeher sollten daher nur in Gruppen und mit Sicherheitsausrüstung unterwegs sein. Anfang 2016 wurden bei einem Lawinenunglück am 1493 Meter hohen Feldberg zwei Skitourengeher getötet.

Begraben unter Schneemassen

Anfang März vor zwei Jahren etwa wurde ein Skitourengänger an der Nordseite des Feldberges schwer verletzt. Der 35-Jährige war in dem schneereichen Gebiet abseits der Pisten allein unterwegs. In dem bergigen Gelände löste sich oberhalb von ihm auf einer Breite von 30 Metern plötzlich Schnee, dadurch wurde eine Lawine ausgelöst. Diese erfasste den Mann und begrub ihn unter sich.