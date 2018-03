Leben in unsicheren Zeiten

Anzeige

Hamburg.In einer Umfrage des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski und des Ipsos-Instituts haben 45 Prozent der Befragten Ende 2017 angegeben, sie sähen dem kommenden Jahr mit großer Skepsis und gemischten Gefühlen entgegen. Bessere Zeiten erwarteten nur 19 Prozent. 62 Prozent der Befragten glaubten, die Kluft zwischen Arm und Reich werde größer werden. 61 Prozent erwarteten, dass die Kriminalität zunehmen würde. Hass und Gewaltbereitschaft sahen 49 Prozent und Fremdenfeindlichkeit 46 Prozent als Bedrohung des sozialen Friedens an. Am meisten Sorge bereitete den Befragten aber die ungelöste Flüchtlingsfrage. 85 Prozent glaubten nicht daran, dass „unsere Gesellschaft in der Lage sein wird, ein gutes Zusammenleben von Deutschen und Flüchtlingen zu ermöglichen“. Von den Ostdeutschen waren 91 Prozent dieser Ansicht.

Leitbild benötigt

Zukunftsforscher Opaschowski glaubt, dass ein „Leitbild des guten Zusammenlebens“ benötigt wird, damit Politik und Gesellschaft den Sorgen der Bürger begegnen können. So sei es nicht möglich, die Flüchtlingsfrage „zurückzudrehen“. Die Masseneinwanderung ab 2015 könne nur abgefedert werden. Mit Patenschaften, Deutsch- und Nachhilfekursen und Spendenaktionen müsse die Bevölkerung selbst dafür sorgen.

Opaschowskis Ergebnisse wurden von einer Umfrage der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen untermauert. 84 Prozent der darin Befragten erwarteten, dass 2030 die Kriminalität über das Internet sehr viel stärker sein wird. 71 Prozent glaubten an eine flächendeckende Videoüberwachung in zwölf Jahren. „Ob Angst vor Terroranschlägen oder Überfremdung, Einbrüchen oder dem Klimawandel – viele Bundesbürger haben das Gefühl, in unsicheren Zeiten zu leben“, sagt der wissenschaftliche Leiter der BAT-Stiftung, Ulrich Reinhardt.