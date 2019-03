Letztlich entscheidet ein Mensch

Wir brauchen eine Reform des Urheberrechts, weil die Welt im Internet heute schlicht eine andere ist als noch vor 18 Jahren. Sinn und Zweck der neuen Richtlinie ist, die Regelungen an die digitale Lebenswirklichkeit anzupassen. Es geht unter anderem um die Frage, wie Online-Plattformen dazu gebracht werden können, Kreative an den Einnahmen zu beteiligen, wenn sie deren Werke nutzen, um damit Geld zu verdienen.

Es gibt heutzutage Plattformen, die sehr viel Geld verdienen, weil auf ihnen urheberrechtlich geschützte Inhalte hochgeladen werden können. Viele Künstler gehen dabei aber leer aus oder werden nicht angemessen bezahlt. Denn die Betreiber stehen auf dem Standpunkt: Wir sind ein reiner Speicherplatzanbieter und für die Inhalte nicht zuständig, müssen also auch keine Lizenzgebühren bezahlen. Das Vermarkten der Inhalte etwa durch Werbung ist jedoch ein erheblicher Teil ihres Geschäftsmodells. Deshalb soll Artikel 13 dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen können.

Angemessene Bezahlung

Wir wollen gar nicht, dass Inhalte gelöscht werden. Die Künstler möchten ja ihre Werke präsentieren. Sie wollen aber auch angemessen bezahlt werden. Die Inhalte sollen einfach urheberrechtlich sauber auf den Plattformen verfügbar sein. Das ist positiv für die Nutzer, weil sie Werke hochladen und anschauen können. Es ist aber auch fair gegenüber den Kreativen, weil sie dann eine reale Vergütung erhalten.

Die aktuelle Praxis ist ungerecht. Ein Künstler kann bei Verstößen eine Löschung verlangen. Aber in der Zeit, in der zehn Unterlassungen beantraget werden, können 100 neue Videos hochgeladen werden. Das ist nicht zumutbar. Artikel 13 verpflichtet die Plattformen dazu, eine Lizenz zu erwerben. Das ist in den meisten Fällen über Verwertungsgesellschaften kein Problem. Parodien, Zitate oder Nachahmungen sind ohnehin ausgenommen. Es gibt nur einen Fall, in dem möglicherweise Filter – also Inhaltserkennung – eingesetzt werden: wenn es keine Lizenz gibt, die Rechte nicht beim Hochlader selbst liegen und jemand explizit sagt, dass das Werk nicht auf der Plattform verfügbar sein soll. Aber auch dann wird in letzter Instanz immer ein Mensch die Entscheidung treffen. Inhaltlich wird man also keinen signifikanten Unterschied spüren. Da wird nichts weggenommen, auch wenn diese Ängste jetzt vielleicht vorhanden sind – und möglicherweise sogar bewusst geschürt werden. Darum ist die Reform sicher nicht das Ende des Internets. Sie hilft nur, das Internet fairer zu gestalten.

