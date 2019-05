Liefert Hongkong Verdächtige bald an Peking aus?

Es war eine tickende Zeitbombe, und jetzt ist sie hochgegangen. 2018 hat Deutschland zwei Hongkongern Flüchtlingsstatus gewährt. Ein Affront für die Hongkonger Regierung, aber auch Festlandchina. Denn dazu gehört die ehemalige britische Kolonie offiziell. Gleichzeitig ist die Sieben-Millionen-Einwohner-Metropole am Perlflussdelta eine Sonderverwaltungszone, zumindest noch bis 2047. Und in der gelten rechtsstaatliche Prinzipien, dürfen sich die Menschen frei äußern, demonstrieren, und genießt die Justiz Unabhängigkeit – ein Land, zwei Systeme, lautet die Doktrin.

Eigentlich. Tatsächlich wird der kontrollierende Arm Pekings aber immer länger.

Zuerst verschwanden fünf Herausgeber chinakritischer Bücher aus der Stadt und tauchten später wieder auf. Dann wurde ein Multimilliardär, der mit der chinesischen Elite Geschäfte gemacht hatte, aus einem Hotel in Hongkong entführt. Schließlich mischte China bei der Wahl zum ohnehin nur teilweise demokratisch legitimierten Hongkonger Parlament mit und sorgte dafür, dass zwei Unabhängigkeitsaktivisten ausgeschlossen wurden.

Ausschreitungen auf Halbinsel

Auch die zwei Hongkonger Alan Li (27) und Ray Wong (25), deren Aufnahme in Deutschland als erste Hongkonger Flüchtlinge überhaupt nun für diplomatische Verstimmungen sorgt, gehören einer Gruppe an, die sich für ein unabhängiges Hongkong einsetzt – ein Tabu für Pekings Kommunisten. Sie waren außerdem Mitstreiter bei Ausschreitungen Anfang 2016, als die Polizei gegen kleine Garküchen auf der dicht besiedelten Halbinsel Kowloon vorging. Bürger leisteten Widerstand, die Situation eskalierte, am Ende wurden Aktivisten festgenommen. Gegen Li und Wong (sowie andere) wurde Haftbefehl erlassen, die beiden waren aber gegen Kaution auf freiem Fuß und verschwanden – nach Deutschland.

Im Mai vor einem Jahr erhielten sie offiziell „Flüchtlingsstatus“ – was sich nicht anders interpretieren lässt, als dass Berlin doch Zweifel an Hongkongs Autonomie hat. Denn diesen Schutz erhält unter anderem nur, wer fürchten muss, wegen seiner politischen Überzeugungen in seiner Heimat verfolgt zu werden.

„Schwere Einwände“

Weil klar war, dass dies für Ärger sorgen würde, schwiegen die beiden Hongkonger. Bis vor ein paar Tagen. Da machte Wong seinen und Lis Flüchtlingsstatus in der „New York Times“ öffentlich. Der Grund: Hongkong will noch im Juni ein neues Auslieferungsgesetz durch das Parlament bringen – und das sieht vor, dass erstmals Verdächtige aus der Sonderverwaltungszone nach Festlandchina ausgeliefert werden können. Kritiker fürchten deshalb, dass künftig chinakritische Aktivisten ins diktatorisch regierte China abgeschoben werden könnten.

Derweil bestellte das Verbindungsbüro, das Peking in Hongkong unterhält, den deutschen Konsul David Schmidt ein und ließ ihn wissen, dass man sehr unzufrieden mit der Situation sei. Auch Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam drückte bei einem Treffen mit Schmidt „großes Bedauern und schwere Einwände“ gegen das deutsche Vorgehen aus. Hongkongs internationaler Ruf habe Schaden genommen. Das allerdings sehen viele Hongkonger anders. In Online-Kommentaren werfen sie Lam vor, eine Marionette Pekings zu sein und so selbst den Ruf der Stadt als demokratischer Vorposten zu beschädigen. sba

