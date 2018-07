Linke tragen Schals gegen Türkei

Mit traditionellen kurdischen Schals in rot-grün-gelber Farbe haben einige Abgeordnete der Linksfraktion im Bundestag gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. „Die türkische Armee tötet die Zivilbevölkerung in Afrin, Angela Merkel schweigt“, sagte Linke-Chefin Katja Kipping gestern.

Die Linke hatte eine Aktuelle Stunde zum Thema beantragt. Kipping verurteilte die

...

Sie sehen 28% der insgesamt 1424 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018