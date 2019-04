Lösung mit Theresa May

Anti-Brexit-Demonstranten in London fürchten einen Rücktritt von Premierministerin Theresa May. „Sie hat hier keine Zukunft, aber es gibt auch keine Alternative“, sagte Katherine Gemmell gestern in London. Brexit-Befürworter wie Ex-Außenminister Boris Johnson würden Großbritanniens Situation noch verschlimmern. Auch Dan Meskell und Pauline Adams sehen keine Alternative zu May. Dem Oppositionschef Jeremy Corbyn trauen sie schon gar nicht über den Weg. Corbyn, der sich für einen Verbleib in der Zollunion einsetzt, sieht in Neuwahlen seine Chance. Die 72-jährige Toni Thouvenel-Avenas protestiert für ihre Enkelkinder vor dem Parlament. „Sie sollen in Frieden leben. Was soll in diesen Zeiten der Brexit?“, fragte sie. dpa

