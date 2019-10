Die Medien stehen immer öfter in der Kritik. Dass die Nähe zu den Menschen im Lokalen das Medienvertrauen stärken kann, findet Anke Vehmeier, Leiterin des Lokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB).

Frau Vehmeier, hat der Journalismus ein Vertrauensproblem?

Anke Vehmeier: Das würde ich mit einem klaren Jein beantworten. Der Journalismus ist allgemein auch durch die Fake-News-Vorwürfe unter Druck geraten. Die Skandale beim „Spiegel“ und dem Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ haben auch nicht gerade das Vertrauen in den Journalismus gestärkt. Beide Fälle wurden jedoch schnell transparent aufgearbeitet und es wurden Konsequenzen gezogen. Aber ganz generell ist es für die Menschen heute schwerer, sich in den Medienangeboten zurechtzufinden. Deswegen ist der Lokaljournalismus jetzt besonders wichtig und auf ihn kommt eine größere Verantwortung zu.

Ist es für regionale Medien leichter oder schwerer als für überregionale Zeitungen und Sender, das Vertrauen von Lesern zu gewinnen – und zu halten?

Vehmeier: Im Lokalen können Leser besser nachrecherchieren, jeder Fehler fällt auf und „schummeln“ ist nicht möglich. Deswegen brauchen wir im Lokalen besonders gute Journalisten, die ihr Publikum kennen, die Ängste der Menschen vor Ort genauso wie ihre Bedürfnisse. Die Nähe zum Publikum bedeutet eine große Verantwortung und ist zugleich das Erfolgsrezept des Lokaljournalismus.

Wie müssen Medienschaffende jetzt vorgehen, um das Vertrauen der Nutzer (wieder) zu gewinnen?

Vehmeier: Die Lokaljournalisten dürfen ihre tolle Arbeit nicht unter den Scheffel stellen, sondern müssen selbstbewusster auftreten. Gleichzeitig müssen sie transparent zeigen, wie sie recherchieren und wie sie zu Ergebnissen kommen. Trotz Drucks von außen gilt es, Haltung zu zeigen: Denn Journalisten sind die Treuhänder unserer Verfassung.

Welchen Herausforderungen muss sich der Lokaljournalismus noch in den kommenden Jahren stellen?

Vehmeier: Zu den großen Herausforderungen gehören die Digitalisierung und die Finanzierung durch neue Geschäftsmodelle. Die Verlage müssen Konzepte entwickeln, um online langfristig genug Geld zu verdienen. Der Lokaljournalismus wird trotz dieser Herausforderungen überleben, weil er für das Gemeinwesen und die Demokratie unerlässlich ist. Die Medien blicken momentan auf den Lokaljournalismus, er soll die gesamte Branche retten. Doch dafür muss die Transformation ins Digitale gelingen. Auch, um junge Zielgruppen zu gewinnen.

Wie genau meinen Sie das?

Vehmeier: Dass auch überregionale Titel wie der „Spiegel“ oder die „Zeit“ den Lokaljournalismus entdecken und teilweise selbst Angebote in diesen Bereichen machen, zeigt, welche Bedeutung die lokale Berichterstattung heute hat. Das Lokale ist endlich an den Platz gerückt, an den es gehört. Lokaljournalismus kann die Welt erklären, Orientierung bieten und aktive Teilhabe der Bürger an der demokratischen Gesellschaft ermöglichen.

Das Interview wurde telefonisch geführt und vorab zur Autorisierung vorgelegt.

