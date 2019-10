„Man kommt immer wieder beschämt aus Südtirol zurück“

Auch Kinder mit schwersten Behinderungen besuchen rund um Meran die Regelschulen. Die Region ist mit ihren vier Jahrzehnten Erfahrung bei der Inklusion zum Sehnsuchtsort für Bildungspolitiker aus aller Welt geworden. Von Peter Reinhardt

Tanja war ein mehrfach behindertes Kind, das mal im Rollstuhl, mal im mobilen Bett ins Klassenzimmer geschoben wurde. „Die Mitschüler haben sich rührend gekümmert und Tanja massiert und versorgt“, erzählt Lehrer Josef Kühebacher. Aber er habe sich immer wieder gefragt, was er für die Schülerin tun könnte, die ohne Gesichts- und Gefühlsregung seinem Unterricht beiwohnte. Eines Tages sei der Vater ganz aufgelöst gekommen, um Tanja zu entschuldigen.

Das sei doch nicht schlimm, habe er den Vater getröstet. Denn das Kind habe ja nichts davon. Aber nein so sei das nicht, betonte der Vater. Tanja komme immer als ein anderer Mensch von der Schule heim. Die Stunden in der Schulklasse seien für sein Kind ungeheuer wichtig, beruhigte der Vater. Dieses Erlebnis hat Kühebacher vom Zweifler an der Inklusion zum uneingeschränkten Befürworter des gemeinsamen Unterrichts auch von Kindern mit schwersten Beeinträchtigungen und den normalen Schüler werden lassen, erzählt er. Nur dass die Südtiroler Pädagogen in diesem Zusammenhang nicht von Inklusion sprechen, sondern von Integration.

Ohnehin hätte er sich der Aufgabe nicht entziehen können. Denn in ganz Italien wurden kurz vor den Sommerferien 1977 alle Förderschulen per Gesetz aufgelöst. Im Herbst ’77 mussten alle Schulen ohne Vorbereitung mit dieser neuen Aufgabe klarkommen. Kühebacher: „Die Kinder waren einfach da, die Lehrer davon überfordert und frustriert.“ Er und seine Kollegen mussten sich selbst fortbilden. 42 Jahre später ist es in Südtirol für Lehrer, Eltern und Schüler selbstverständlich, dass alle Kinder in einer Klasse sind. Alle Schulen sind barrierefrei gebaut, im Bedarfsfall werden Pflegezimmer für Kinder mit besonderen Bedürfnissen eingerichtet.

So wie für Jan, der nicht sitzen konnte, blind war und künstlich ernährt wurde. Josef Watschinger, der Direktor des Schulbezirks Welsberg in den Dolomiten, erzählt mit leuchtenden Augen von seinem früheren Schüler: „Er war ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Schule.“ Jan liebte die Musik. Überall, wo gesungen wurde, haben ihn die Mitschüler hingefahren. Als seine Klasse herausfand, dass er Peter Maffays Lied „Ich möchte nie erwachsen werden“ besonders mag, haben sie ihm eine Konzertkarte spendiert. Watschinger: „Jan hat von der Schulgemeinschaft profitiert.“ Solche Erfolgserlebnisse will er aber nicht verallgemeinern. Der Weg zur echten Inklusion sei noch weit: „Inklusion ist das ehrliche Bemühen, dass jeder seinen Platz finden darf“, sagt er.

Bei solchen schweren Beeinträchtigungen geht es den Schulen vorrangig um eine soziale Integration. Speziell ausgebildete Sonderpädagogen wie in Deutschland gibt es nicht. Die Integrationslehrkräfte machen eine Zusatzausbildung. Aber es sollen möglichst viele Schüler durch individuelle Förderung die Grund- und die Mittelschule abschließen. Der zusätzliche Bedarf wird bei der Lehrerverteilung berücksichtigt. Auch Flüchtlingskinder gehen in Südtirol vom ersten Tag an in die Regelschule, selbst wenn sie noch kein Wort Deutsch können.

Möglich machen das alles ungewöhnlich gute finanzielle Rahmenbedingungen. In den fünfjährigen Grundschulen kommen auf einen Lehrer im Durchschnitt acht Schüler, in den für alle Kinder verpflichtenden Mittelschulen ist das Verhältnis 1:9. Eine „sehr begnadete Versorgung“ nennt das Watschinger. Das gebe Spielraum, um besondere Angebote für Schüler zu schaffen. Von „personalisiertem Lernen“ sprechen Pädagogen. Zu seinem etwa 60-köpfigen Lehrkörper gehört ein Handwerker, eine Stelle ist für eine Schauspielerin reserviert. „Wir haben überlegt, welche Kompetenzen brauchen wir“, sagt der Direktor.

Für Doro Moritz, die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, sind das Verhältnisse, von denen Schulen in Baden-Württemberg nur träumen können. „Man kommt immer wieder beschämt aus Südtirol zurück“, sagt sie. Im reichen Baden-Württemberg kämen auf einen Lehrer 14 Schüler. Bei jeder dieser Bildungsreisen werde ihr bewusst, „dass unser Schulsystem den Kindern und Jugendlichen überhaupt nicht gerecht wird“.

So düster sieht Birgit Lehmann den Vergleich der Schulsysteme in Baden-Württemberg und in Südtirol nicht. Die Konrektorin der Gemeinschaftsschule im südbadischen Hohberg erkennt im individuellen pädagogischen Ansatz Gemeinsamkeiten. „Auch unsere Schüler sollen etwas finden, was sie lernen wollen“, sagt sie. Es gebe keine Trennung in Leistungsstufen bis zur Klasse 9. Aber für die Inklusion fehle halt im Südwesten die Möglichkeit der individuellen Betreuung. Kinder mit besonderem Förderbedarf werden in Kleingruppen zusammengefasst. Da findet die Konrektorin das Modell Südtirol vorbildlich. „Die beneidenswerten Ressourcen helfen enorm“, sagt Birgit Lehmann.

Ziemlich ruhig wird es in der Besuchergruppe, als die Rede auf die Bezahlung der Lehrer in Südtirol kommt. Beim Direktor der Schule im Dolomitenort Bruneck, Stefan Keim, verdienen Berufsanfänger zwischen 1800 und 1900 Euro, maximal seien es bei erfahrenen Lehrern 2300 Euro. In Baden-Württemberg liegt das Anfangsgehalt für Grundschullehrer bei 3740 Euro, in der Endstufe sind es 4870 Euro – und damit mehr als das Doppelte wie in Südtirol.

Geld allein sichert allerdings den Schulerfolg bei der Inklusion nicht. „Absolut beeindruckt“ zeigt sich Silke Benner von der Selbstverständlichkeit, die sie in Südtirol im Umgang auch mit schwierigen Schülern sieht. „,Geht nicht’ gibt es nicht. Das ist die Haltung“, sagt die Rektorin der Gemeinschaftsschule Marbach im Kreis Ludwigsburg. Weil bis zur Klasse acht alle Kinder in die gleiche Klasse gehen, werde über Schulformen gar nicht diskutiert.

Aber auch in Südtirol treten Spannungen auf. „Es gibt Eltern, die Druck machen“, räumt Schulleiter Watschinger ein. Es gebe durchaus Ängste und Kritik, wenn Kinder mit schweren Behinderungen in einer Klasse sind. Signifikant sei das nicht. In den Beratungsgesprächen helfe es, dass man auf das gute Abschneiden in internationalen Bildungsvergleichen hinweisen kann: „Da sind wir mehr als im grünen Bereich.“

