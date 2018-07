Manche spucken darauf, andere legen Blumen ab

Anzeige

Das monumentale Grab des spanischen Diktators Francisco Franco spaltet seit Jahrzehnten die Gemüter. Bereits 2017 hatte das Parlament in Madrid einen Antrag der Sozialisten zu der Umbettung angenommen. Die damals regierende konservative Volkspartei war aber nicht verpflichtet, dem Antrag Folge zu leisten. Nachdem die Sozialisten nun an der Macht sind, haben sie das Thema zu einer ihrer Prioritäten gemacht und wollen die Gebeine umbetten lassen.

Allerdings gibt es neben juristischen Hürden und den nur schleppend voranschreitenden Verhandlungen mit den Nachfahren noch ein Problem: die Sommerhitze. Denn in vielen spanischen Städten seien Exhumierungen im Sommer aus hygienischen Gründen verboten, schrieb die Zeitung „La Vanguardia“. Seit Wochen schwitzt die Region bei Temperaturen von mehr als 30 Grad – und bald könnte es noch wärmer werden. In diesem Fall müsste der Plan bis Herbst oder Winter verschoben werden, so das Blatt.

Die Stiftung „Fundación Nacional Francisco Franco“ startete derweil eine Petition auf der Plattform Change.org, um die Exhumierung zu unterbinden. Der Titel: „Respekt für die Toten. Nein zur Schändung des Tals der Gefallenen.“ Fast 40 000 Menschen unterzeichneten bisher.