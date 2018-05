„Manchmal völlig überzogen“

Anzeige

Frau Lindemann, nach den Ereignissen in Ellwangen gibt es eine Diskussion über Abschiebungen. Wie laufen diese in der Praxis eigentlich ab?

Mia Lindemann: Das hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Früher wurde eine Abschiebung angekündigt, das ist nun nicht mehr so – wahrscheinlich um zu verhindern, dass die Betroffenen sich ihr entziehen. Jetzt kommt in der Regel nachts die Polizei und holt die Leute aus dem Bett. Manche fügen sich, verhalten sich als Opfer, manchmal gibt es aber auch Gegenwehr.

Sollten die Behörden anders handeln?