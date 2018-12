„Mangelnde Demut“ in der königlichen Residenz

Bei seiner Wahl zum Präsidenten im Mai 2017 galt Emmanuel Macron als europäischer Hoffnungsträger. Spätestens die Bewegung der „Gelbwesten“ offenbart nun, wie sehr ihn viele Franzosen inzwischen verabscheuen. Wie konnten sich der Präsident und die Bürger so entfremden?

Emmanuel Macron wollte die Fensterscheibe seines Autos herunterlassen, um die Menge zu begrüßen. Ein paar nette Worte wechseln, wie er es so gerne tut bei Besuchen in der „Provinz“ fernab von Paris. Doch die Menge bejubelte ihn nicht oder hieß ihn gar willkommen. „Rücktritt“, brüllten die Leute aus voller Kehle. Und: „Ihr seid alle verdorben!“ Schnell fuhr die Fensterscheibe wieder hoch und die Präsidentenlimousine weiter. Buhrufe hallten ihr hinterher.

Die Szene ereignete sich Anfang Dezember im ostfranzösischen Städtchen Puy-en-Velay. Macron besuchte dort eine Polizei-Präfektur, die kurz zuvor bei einem Protesttag der „Gelbwesten“-Bewegung angezündet worden war. Eindrucksvoll wurde ihm hier vorgeführt, wie heftig ihn viele Menschen gerade fernab der Metropolen ablehnen.

Verbale Gewalt

Die Zeiten scheinen vorbei, in denen der 40-jährige Staatschef – wie im Sommer dieses Jahres – einem Schüler den Kopf waschen und ihn zu mehr Ehrfurcht auffordern konnte, der ihm bei einer historischen Gedenkfeier ein freches „Wie geht‘s, Manu?“ entgegenwarf. Heute begegnet Macron öffentlich und in den sozialen Netzwerken deutlich gröberen Respektlosigkeiten.

Die Bewegung der „Gelbwesten“ hat zu einem Dammbruch der physischen und verbalen Gewalt geführt. Zwar verlor sie entscheidend an Dynamik, seit der Präsident vor einer Woche nach ersten Zugeständnissen wie der Rücknahme der geplanten Ökosteuer auf Kraftstoff einen höheren Mindestlohn und die Entlastung der ärmeren Rentner versprach. Landesweit demonstrierten zuletzt nur noch 66 000 „Gelbwesten“ gegenüber doppelt so vielen in der Vorwoche. Brutale Ausschreitungen blieben aus. Der Rückgang gründet wohl auch im Schock durch das Attentat von Straßburg in der vergangenen Woche mit fünf Toten und elf teilweise schwer Verletzten.

Doch der soziale Frieden scheint teuer erkauft zu sein mit Kosten für die Maßnahmen in Höhe von zehn Milliarden Euro, die Macrons Image als mutiger Reformer ankratzen. Und er ist prekär. Die Bewegung entzündete sich zwar am Zorn über steigende Spritpreise. Aber bald sammelte sie den Verdruss über generell zu hohe Lebenskosten, die Furcht vor sozialem Abstieg und die Wut der Landbevölkerung auf die politische Klasse in Paris. Und in erster Linie auf den Staatschef als Vertreter dieser abgehobenen Elite.

Von Menschen entfremdet

„Der Anlasser der Bewegung waren die Steuern; der Motor war die Kaufkraft, und das Gaspedal die Feindseligkeit gegenüber Emmanuel Macron“, fasst es der Meinungsforscher Bernard Sananès zusammen. In nur eineinhalb Jahren wurde der einstige Hoffnungsträger, der die Präsidentschaftswahl 2017 mit so dynamisch-jugendlichem Elan gewann, für viele zur Hassfigur. Seine Beliebtheitswerte stürzten auf 20 Prozent ab und damit noch dramatischer als bei seinen beiden Vorgängern, François Hollande und Nicolas Sarkozy.

Der Präsident mit seinen hohen Machtbefugnissen zieht in Frankreich stets viel Kritik auf sich. Aber nun erfährt ausgerechnet Macron, der andere immer mit Charme-Offensiven für sich einzunehmen wusste, so harte Ablehnung. Der Bäder in der Menge genießt, bei denen er die Menschen herzt und küsst. Der, wie die Journalistin Anne Fulda in ihrer Macron-Biografie mit dem Untertitel „Ein so perfekter junger Mann“ schreibt, „immer überzeugen, gefallen und jene ,umdrehen‘ wollte, die ihn eigentlich nicht mögen“. Das gelingt ihm nicht mehr.

Wie konnten sich der Präsident und sein Volk derart voneinander entfremden? Eine erste Antwort lautet: Sie waren einander nie nah. Während Macron nach seiner Wahl im Mai 2017 im Ausland, gerade auch in Deutschland, auf Zeitungstiteln als „Messias“ gefeiert wurde, blieb das Misstrauen in Frankreich groß. Dort haftete ihm das Bild eines arroganten Elitehochschulabsolventen und reichen Ex-Investmentbankers an, der die alltäglichen Sorgen der Durchschnittsfranzosen kaum versteht. Seinen Erfolg verdankte er dem Versagen der Volksparteien: Die Sozialisten waren nach fünf Jahren unter Hollande am Boden, die Republikaner bezahlten für die Betrugsskandale ihres Kandidaten François Fillon. Rechtspopulistin Marine Le Pen erzielte ein Rekordergebnis, aber ohne mehrheitsfähig zu sein.

Grabenkämpfe beendet

Es war Macrons Stunde, der durch Tür-zu-Tür-Befragungen seiner Anhänger Volksnähe vermittelt hatte, sich dank Sponsoren einen professionellen Wahlkampf leisten konnte und Frankreich einen Neuanfang versprach: Mit den alten Grabenkämpfen sei es vorbei, in seine Regierungsmannschaft kämen Persönlichkeiten verschiedener politischer Lager sowie aus der Zivilgesellschaft.

Macron, der heute als Vertreter des Systems par excellence gilt, schaffte es, indem er sich damals außerhalb platzierte. Seine Gegner verweisen darauf, dass durch die große Zahl von Nichtwählern sowie leerer Stimmzettel nur 43,6 Prozent der Berechtigten für ihn votierten, also keine Mehrheit. Das war allerdings auch früher der Fall und liegt am französischen Wahlsystem mit zwei Urnengängen, wobei schließlich die Stichwahl entscheidet.

Die absolute Mehrheit seiner Partei La République en marche (LREM) bei der Parlamentswahl im Juni 2017 zeigt, dass ihm die Wähler eine Chance geben wollten. Doch Macron machte Fehler. Anstatt das Amt als jüngster Staatschef seit Napoleon zu modernisieren, gab er sich monarchische Allüren. Macron selbst hatte in einem Interview darüber philosophiert, dass die Franzosen dem König, dem sie einst den Kopf abhackten, nachtrauerten. Doch die Art, wie er diese „Leerstelle“ ausfüllen wollte, verstörte: Seine salbungsvollen Reden, die würdevollen Auftritte unter den Goldlüstern des Élysée-Palastes brachten ihm den Spitznamen „Jupiter“ ein.

Sein Regierungsstil tat ein Übriges. Hatte er vorher mehr bürgerliche Teilhabe und Arbeitsteilung innerhalb der Regierung versprochen, so entstand der Eindruck eines Alleinentscheiders, der nur auf seinen engsten Berater-Zirkel hört. Seine Arbeitsmarktreform setzte Macron mit Dekreten durch, ohne das Parlament über Details verhandeln zu lassen. Ebenso kompromisslos ging er trotz massiver Proteste bei der Umsetzung der Bahnreform im Frühjahr 2018 vor. Indem Macron die Reichensteuer weitgehend abschaffte und zugleich die Wohnhilfe für sozial Schwache um fünf Euro pro Monat kürzte, brachte er die Linken gegen sich auf.

Aber auch drei renommierte Ökonomen, auf die sein Wirtschaftsprogramm zurückgeht, forderten ihn in einem offenen Brief zu einer sozialeren Politik auf. Einer von ihnen, Jean Pisani-Ferry, sagte nun in einem Interview, Macron verfolge den richtigen Ansatz, wenn er statt auf noch mehr Umverteilung auf höhere Chancengleichheit aller setze, indem er in Bildung investiere und die Qualität der beruflichen Ausbildung verbessere. Doch diese Philosophie habe er der Bevölkerung nie richtig erklärt: „So ist der Eindruck entstanden, der Präsident mache eine Politik für die Reichen.“

Herablassende Sprüche

Macron habe die seit Jahren wachsenden sozialen Brüche im Land nicht gekittet, sondern vertieft, analysiert der Politologe Jérôme Fourquet: „Unter ihm erreichte die Entkoppelung zwischen den Regierenden und den Franzosen ein nie da gewesenes Niveau.“ Eine Rolle spielt dabei Macrons Hang zu flapsig-unkontrollierten Sprüchen. Da war der Rat an einen arbeitslosen Gärtner, dieser brauche „nur über die Straße zu gehen“, um einen Job in der Gastronomie- oder Hotellerie-Branche zu finden. Oder der Spott über seine Landsleute als „gegenüber dem Wandel widerspenstige Gallier“ bei einer Rede in Kopenhagen.

Selbst Macrons einstiger Vertrauter der ersten Stunde, Ex-Innenminister Gérard Collomb, der inzwischen das Handtuch warf, warnte ihn öffentlich vor Überheblichkeit und „mangelnder Demut“. Jetzt aber scheint die Botschaft angekommen zu sein. Bereits bei seiner Fernsehansprache vor einer Woche äußerte Macron Verständnis für die Wut der Bürger und gab sich zurückhaltend und ernst. In Straßburg besuchte er die Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags. Kurz vor Weihnachten kehrt also etwas Ruhe im Land ein. Doch Emmanuel Macron wird es trotz der plötzlichen Volksnähe kaum mehr gelingen, von den Franzosen geliebt zu werden. Aber dafür wurde er auch nicht gewählt. Sondern dafür, die wirtschaftliche und soziale Situation Frankreichs zu verbessern. Knapp dreieinhalb Jahre bleiben ihm dafür noch.

