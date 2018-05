Mann der großen Gesten – ein Jahr Präsident Macron

Demonstranten in Paris tragen bei einem Protest ein Gemälde, das Präsident Macron als König Ludwig XVI. darstellt, mit der Aufschrift „14. Mai 2017, Wiederherstellung der Monarchie“. © dpa

Am 14. Mai 2017 tritt ein 39-Jähriger ohne etablierte Partei und langjährige Politikerfahrung sein Amt als neuer Staatschef an. Bereits zwölf Monate später bekommt Emmanuel Macron den renommierten Karlspreis in Aachen verliehen. Doch im eigenen Land erntet der Hoffnungsträger vermehrt Kritik.

Als Emmanuel Macron am Abend des 7. Mai 2017, nach seiner Wahl, durch den Innenhof des

...

Sie sehen 5% der insgesamt 9215 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018