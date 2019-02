Mannheim aktuell verschont

In Mannheim gibt es aktuell keine Hinweise auf eingesessene kriminelle Familienclans, wie das in Berlin der Fall ist. In manchen Ermittlungsverfahren träten zwar vereinzelt „Familienverbände“ auf, so ein Polizeisprecher. Dabei handle es sich aber um Familien von außerhalb, die in Mannheim Station machten, um Einbrüche oder Diebstähle zu begehen.

Bei der Organisierten Kriminalität in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis stand dem Sprecher zufolge zuletzt meist der Drogenhandel im Mittelpunkt. Hier gehe es um unterschiedliche Nationalitäten. Ein anderes größeres Verfahren richtete sich jüngst gegen eine litauische Bande, die Autos gestohlen haben soll.

Das neue Gesetz zum Einzug von Vermögen mit unklarer Herkunft wurde laut dem Sprecher im Bereich der Mannheimer Polizei auch schon angewandt. imo

