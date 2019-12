Mannheims 11. September

Als sich in den Morgenstunden des 5. Dezember 1994 die Nachricht vom Hubschrauberunglück am Fernmeldeturm verbreitet, sind Menschen in Mannheim und der Region auch deshalb so geschockt, weil elf Tage zuvor eine zweimotorige Cessna über dem Königstuhl bei dichtem Nebel abgestürzt ist. Pilot, Co-Pilotin und ein aus Kassel stammendes Aufsichtsratsmitglied der Südzucker AG sind sofort tot. Der 60-jährige Vorstandssprecher des Mannheimer Zuckerproduzenten und IHK-Präsident Klaus O. Fleck wird zwar lebend geborgen, erliegt aber seinen Verletzungen. Ein Jahr später nennt das Luftfahrtbundesamt menschliches Versagen des ortsunkundigen Piloten als Unfallursache.

Fest im kollektiven Gedächtnis verankert ist außerdem die Tragödie der Luftschiffertage zum 375. Geburtstag der Stadt Mannheim: Was am 11. September 1982 mit einer Ballon-Wettfahrt fröhlich begonnen hat, endet mittags vor riesiger Zuschauerkulisse mit dem Absturz eines US-Hubschraubers und dem Tod von 46 Männern und Frauen. Als die CH-47 „Chinook“ neben dem Flughafen Mannheim-Neuostheim auf die Autobahn kracht und in Flammen aufgeht, sind neben der US-Crew, zwei AFN-Reportern Fallschirmspringer aus der Region und den Partnerstädten Toulon sowie Swansea an Bord – für einen Trainingsflug. Denn nachmittags ist ein Massen-Formationssprung als Zeichen der Völkerverständigung geplant.

Viele Schicksale, die sich in Sekunden abspielen, sind Gerhard Widder, ein Jahr später Mannheims Stadtoberhaupt, im Gedächtnis geblieben. Beispielsweise verliert ein aus Toulon angereister Fallschirmspringer Sohn und Tochter: Sie hatten die Leidenschaft des Vaters übernommen und wollten bei dem Freundschaftssprung dabei sein. Jahrelang wird sich der Franzose am Gedenktag über der Erinnerungs-Stele absetzen lassen und ihr am Fallschirm mit einer Fahne der „Union Mannheim-Toulon“ entgegenschweben. Monate nach dem Unglück geben Ermittler bekannt, dass winzige Partikel von Nussschalen in einem Mittel zur Getriebewartung die Helikopter-Düsen verstopft und den Ölfluss behindert haben – so dass Rotorblätter aus der Balance gerieten.

1982 ahnt niemand, dass Mannheims schwarzer Tag 19 Jahr später als traumatisches Datum die Welt verändern wird: Es war ebenfalls ein 11. September, als im Jahr 2001 Terroristen entführte Flugzeuge in New Yorks höchste Wolkenkratzer und auf das Washingtoner Pentagon steuern. Bei dem Attentat verlieren fast 3000 Menschen ihr Leben. wam

