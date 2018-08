Markus Söder an allen Ecken – ohne Erfolg

Anzeige

Was ist nur mit der CSU los? Die Partei, deren Anspruch „50 Prozent plus x“ von Bayerns Ex-Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) vor Jahren als zu wenig ambitioniert infrage gestellt wurde, dümpelt im Demoskopie-Loch. Umfragen verorten sie derzeit bei 38,1 Prozent und haben Markus Söder, den immer noch neuen Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. Oktober, als unbeliebtesten aller Länderchefs identifiziert.

Er lasse sich doch wegen ein paar Umfragen nicht nervös machen, ließ CSU-Generalsekretär Markus Blume wissen, und Parteichef Seehofer bezeichnete die CSU als „gut drauf und hoch motiviert“. Tatsächlich aber wächst die Unruhe in der Partei mit jeder Umfrage.

Der reichlich unsouveräne Umgang der CSU-Führung mit der Großdemonstration „Ausgesetzt“ vor wenigen Wochen in München sowie mit der „Union der Mitte“ zeugen jedenfalls nicht von Gelassenheit. Neue Fehler wurden gemacht, bemängelten Freunde und Gegner der CSU: Die „Union der Mitte“ hätte eine Brücke zum liberaleren Flügel sein können. Doch CSU-Generalsekretär Blume verschickte an den Initiator eine rüde Abmahnung.