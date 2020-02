Mehr als 12 000 Tonnen Stahl

Das als Eisbrecher ausgelegte Forschungsschiff „Polarstern“ bietet seiner Mannschaft ein Zuhause in der zentralen Arktis: Beim 140 Millionen-Euro-Projekt „Mosaic“ dringt das Schiff in Areale vor, die im Winter als unzugänglich gelten. Das Flaggschiff des Alfred-Wegener-Instituts (Awi) hat von Dezember 1982 bis heute mehr als 1,7 Millionen Seemeilen zurückgelegt. Das sind rund 3,15 Millionen Kilometer. An durchschnittlich 310 Tagen im Jahr ist das 118 Meter lange und 25 Meter breite Wahrzeichen deutscher Polarforschung im Einsatz.

Die „Polarstern“ kann als Kraftpaket direkt in der Packeiszone arbeiten. Bis 1,5 Meter dickes Eis stellt für den doppelwandigen Stahlrumpf in Kombination mit 20 000 PS kein Problem dar. Ohne Hindernis ist sie bis zu 16 Knoten, also fast 30 Stundenkilometer schnell. Rund 900 Tonnen Diesel fließen im Monat durch die Maschinen. Das sind fast 1,1 Millionen Liter. Die „Polarstern“ hält bis minus 50 Grad aus und kann im Eis überwintern.

Im Bauch des 12 012 Tonnen schweren Kolosses, der über 17 000 Tonnen verdrängt, arbeitet und lebt eine Schiffscrew von bis zu 44 Personen. Dazu kommen maximal 55 Wissenschaftler und Techniker, die in neun Laboren ihren Forschungsarbeiten nachgehen können. dpa

