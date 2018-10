Meilenstein im Kampf für Rechte

Der lange Kampf der US-Bürgerrechtsbewegung für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß:

Dezember 1955 Montgomery-Busboykott

Die Afroamerikanerin Rosa Parks aus Montgomery (Alabama) räumt im Bus ihren Sitzplatz nicht für einen Weißen. Wegen Verstoßes gegen Rassentrennungsgesetze wird sie zu einer Geldstrafe verurteilt. Schwarze um den Prediger Martin Luther King organisieren einen Boykott der Busse. 13 Monate später erklärt der Oberste Gerichtshof in Washington die Rassendiskriminierung im Nahverkehr für verfassungswidrig.

September 1957 Neun von Little Rock

Neun schwarze Schüler werden als erste Afroamerikaner in die öffentliche Schule in Little Rock aufgenommen. Der Gouverneur von Arkansas verwehrt ihnen durch Einsatz der Nationalgarde den Zutritt. US-Präsident Dwight D. Eisenhower schickt daraufhin Soldaten. 1954 hatte ein Urteil des Obersten Gerichtshofs in Washington Rassentrennung in öffentlichen Schulen beendet. Es dauerte aber Jahre, bis die Bundesstaaten das umsetzten.

Februar 1960 Restaurant-Sit-In

Vier afroamerikanische Studenten setzen sich in Greensboro (North Carolina) demonstrativ an nur für Weiße reservierte Restauranttische. Ihr Sit-in war der Start für viele gewaltlose Aktionen zur Aufhebung der Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen. Aus dieser nationalen Bewegung ging das Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) hervor.

August 1963 Marsch auf Washington

Rund 250 000 Gegner der Rassentrennung versammeln sich in Washington zu der bis dahin größten Kundgebung in der US-Geschichte. Als Höhepunkt beschwört Martin Luther King in seiner Rede „Ich habe einen Traum (I Have a Dream)“ die Integration Schwarzer in die weiße Gesellschaft Amerikas. 1964 wird King mit dem Friedensnobelpreis geehrt. 1968 erschießt ihn ein weißer Attentäter, Rassenunruhen in mehr als 100 Städten sind die Folge.

März 1965 Selma-Montgomery-Märsche

Bürgerrechtler beginnen in Selma (Alabama) ein Programm zur Registrierung, damit Schwarze ihr Wahlrecht ausüben können. Am 7. März starten 600 Menschen einen Marsch zur 86 Kilometer entfernten Alabama-Hauptstadt Montgomery. Polizisten greifen die Teilnehmer an und verletzen Dutzende. Auch der zweite Marsch scheitert. Nach dem von der Nationalgarde gesicherten dritten Marsch spricht Martin Luther King am 24. März in Montgomery vor 25 000 Menschen. Im August unterschreibt Präsident Lyndon B. Johnson den Voting Rights Act, der Registrierungshürden wegräumt.

Januar 2009 Vereidigung von Barack Obama

Vor Millionen Menschen legt der Demokrat in Washington als erster schwarzer Präsident der US-Geschichte seinen Amtseid ab. Seine Präsidentschaft wird als Verwirklichung des „Traums“ von Bürgerrechtler Martin Luther King gefeiert. dpa

