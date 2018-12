„Mein Bett ist zehn Tage lang nicht berührt worden“

Ich lag nach einer Darm-Operation zehn Tage lang in einer Klinik und war über die Zustände entsetzt. Eines Abends habe ich nach der Schwester geklingelt, weil meine Infusion durchgelaufen war: Es hat zwei Stunden gedauert, bis jemand kam, der den Beutel wegmachen durfte. Vom Rausziehen der Drainageflaschen waren Blutflecken auf meinem Bett – eine ganze Woche lang. Das hat keinen interessiert. Als ich vor acht Jahren das letzte Mal im Krankenhaus war, ist einmal am Tag das Bett gemacht worden. Das passiert alles nicht mehr. Mein Bett ist in der ganzen Zeit von niemandem aus der Klinik berührt worden. Meine Frau hat es schließlich selbst bezogen. Die Wäsche lag dann drei Tage lang im Badezimmer.

Meine Thrombosestrümpfe hatte ich sieben Tage lang ununterbrochen an. Mich hat das geekelt, ich hätte gerne mal frische gehabt. Aber ich habe mich schon gar nicht mehr getraut zu fragen, weil die Schwestern so überlastet waren, dass sie bei jeder Frage gleich das Gesicht verzogen haben.

Ich mache denen aber gar keinen Vorwurf. Eine Schwester hat mir mal erklärt, dass sie allein für mehr als 30 Patienten zuständig ist. Das ist doch klar, dass die da gar nicht durchkommt. Und daran ist zu 100 Prozent unsere Politik schuld. Für die Flüchtlinge ist Geld da. Aber ich, der ein Leben lang Krankenkassenbeiträge gezahlt hat, bekomme nicht mal das Bett gemacht. Das regt mich auf.

Patient, 45 Jahre

