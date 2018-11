Mexiko will Migranten abschieben

Nach der Eskalation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko verschärfen die Regierungen beider Länder ihren Kurs gegenüber Migranten aus Mittelamerika. Das mexikanische Innenministerium kündigte an, die an den Unruhen Beteiligten umgehend abzuschieben. US-Präsident Donald Trump forderte ein konsequentes Durchgreifen Mexikos und drohte erneut mit einer Komplettschließung der Grenze.

Mexiko darf theoretisch alle Migranten abschieben, die ohne Einreiseerlaubnis im Land sind. Der Großteil der Migranten-Gruppen hatte die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala ohne die nötigen Papiere überquert. Laut Innenministerium sind derzeit in Mexiko rund 8200 Menschen aus Mittelamerika unterwegs. Rund 7400 von ihnen befanden sich zuletzt in Mexicali und Tijuana. In Tijuana werden in einer Sportanlage derzeit mehr als 4700 Migranten beherbergt. Die Stadt hat deshalb einen „humanitären Notstand“ ausgerufen.

US-Präsident wettert

Nach den Unruhen rief Trump die mexikanische Regierung auf, konsequent durchzugreifen. Mexiko müsse die Migranten, unter denen viele „eiskalte Verbrecher“ seien, in ihre Heimat zurückschicken, schrieb Trump auch gestern auf Twitter. „Macht es mit dem Flugzeug, macht es mit dem Bus, macht es, wie ihr wollt, aber sie kommen NICHT in die USA.“

Trump hatte bereits mehrfach gedroht, die Grenze komplett abzuriegeln. Wie genau das geschehen sollte, ließ er jedoch offen. Abgesehen von praktischen Problemen würde dies beiden Ländern auch wirtschaftliche Schwierigkeiten bereiten, weil sie enge Handelsbeziehungen pflegen. Trump rief gestern auch erneut den US-Kongress dazu auf, Geld für die von ihm geplante Mauer an der Grenze der USA freizugeben.

Die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International beklagte, es falle schwer zu glauben, „dass ein paar Tausend Menschen aus den ärmsten Regionen der Welt, die ein besseres Leben suchen, eine Bedrohung für die USA darstellen sollen“.

