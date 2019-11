Miete gibt oft den Ausschlag

Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar haben steigende Mieten einen Einfluss auf den Mangel an Fachkräften. Das geht aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hervor (wir berichteten). Demnach wird der Zuzug in die Rhein-Neckar-Region durch den angespannten Wohnungsmarkt erschwert. Wie der Mannheimer PwC-Standortleiter Stefan Ditsch mitteilte, sind die Mitpreise das am häufigste genannte Kriterium bei der Entscheidung für oder gegen einen neuen Job. In der PwC-Studie sagen mehr als 91 Prozent der Befragten, dass die Mieten in den vergangenen zehn Jahren schneller gestiegen seien als die Gehälter. Fast genauso viele erwarten in den nächsten Jahren weiterhin steigende Preise. Mehr als die Hälfte hält ihre Miete schon jetzt für zu hoch.

Angespannte Lage

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, die Stärkung verschiedener Wohnformen als Teil der regionalen Wirtschaftsförderung zu betrachten. Es gebe danach einen großen Bedarf. Bau- und Immobilienwirtschaft in Deutschland trotzen bislang den schlechten Konjunkturnachrichten aus der Industrie. Die Bauunternehmen sind nach wie vor so stark ausgelastet, dass sie viele Aufträge nur mit Wartezeit abarbeiten können. Die Immobilienbranche macht weiter gute Geschäfte sowohl mit Wohnungen als auch mit gewerblichen Gebäuden wie Büros. Für Mieter und Häuslebauer bedeutet das: Es wird weiter teurer, wenn sich auch der Preisanstieg dieses Jahr etwas verlangsamt hat. Eine Lösung des Wohnungsproblems in den Städten ist nicht in Sicht. red

