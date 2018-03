Millionen wollen Gefühl von nationaler Stärke

Anzeige

Moskau.Eigentlich, sagt die Moskauerin, eigentlich müsste sie Putin wählen. Doch sie will nicht, will sich später nicht sagen lassen müssen, dass sie sein System stützt. Ein System, das über die Jahre starr geworden ist, eines, das die Idylle an die Wand malt und 22 Millionen Menschen im Land offiziell in Armut leben lässt. Das sich nach außen mit seinen Raketen stark gibt, in dem es unter der Oberfläche aber brodelt. Es ist eine politische Krake, die die Menschen im Land eines Tages hat einen ungeschriebenen Vertrag unterschreiben lassen: Der Staat entmündigt euch, dafür gibt er euch Stabilität und wiedergewonnene nationale Stärke. Zumindest ein Gefühl davon. Millionen Russen haben „unterschrieben“, sie fühlen sich mit diesem vereinbarten Stillschweigen keineswegs unfrei im Land. Der Rest – all diese aufmüpfigen Stimmen, die eine echte Demokratie wollen – ist in der Minderheit, oft von den Behörden drangsaliert. So geht besagte Moskauerin gar nicht zur Wahl.

Druck des Sytems

Sie wird nicht die einzige sein, die den Urnen in all den Schulen, Kindergärten, Behörden morgen fernbleibt. Dabei braucht der Herrscher Wladimir Putin die Stimmen. Er braucht eine hohe Wahlbeteiligung, um seine Macht zu legitimieren, damit es so aussieht, als gehe alles mit rechten Dingen zu. Die Adlaten des Systems sind aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Schlangen vor den Wahllokalen lang werden. Es ist keine Manipulation der Wahl, es ist der Druck des Systems, den jeder im Land kennt. Die Mehrheit der Menschen macht ohnehin ihr Kreuz beim Namen „Wladimir Wladimirowitsch Putin“. Warum? Weil die Wähler gar keine Wahl haben. Im Grunde erübrigt sie sich, auch wenn Putin bei der Vorstellung seines Wahlprogramms während seiner Rede an die Nation von einer Schicksalswahl sprach. Ein „starkes Russland unter einem starken Präsidenten“ versprach er dabei.

Das Regime lässt im Donbass und in Syrien seine Muskeln spielen, es strotzt vor Stolz, nach der tief empfundenen Demütigung mit dem Zerfall der Sowjetunion das Gefühl vor sich herzutragen: „Wir sind wieder wer. Niemand kommt mehr an uns vorbei.“ Putin steht dafür, vielen Menschen im Land dieses Selbstbewusstsein gegeben zu haben. Die Instrumente: Gewalt und Täuschung. Nach innen wie nach außen. Der Mann ist wie verschmolzen mit seinem Land. Stabilität ist zu seiner Marke geworden. Er hat es geschafft, sich als Landesvater zu etablieren, der sein Volk aus dem Elend der 1990er Jahre befreit hat. Dafür sind ihm die Russen bis heute dankbar. Doch die Wahlen, so inszeniert sie sein mögen, werden in der Provinz entschieden, wo die meisten Menschen leben – und wo es noch an vielem fehlt. Oft an elementaren Dingen wie sauberem Wasser, einer Arztpraxis oder einem Häuschen. Da denken die Menschen wenig an politische Gefangene. Sie fühlen sich um ihre eigenen Rechte betrogen. Doch es Putin anlasten? Niemals.