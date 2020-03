„Mission Gazelle“ in Nigeria

Seit 31. Mai 2018 bilden Kommandosoldaten aus Eckernförde in Nigeria einen Verband der Spezialkräfte aus. Wüste, eine Schießbahn, eine Art Standortübungsplatz – viel mehr will das Verteidigungsministerium über den genauen Ort der Ausbildung nicht bekannt geben. In Niger sind die Kampfschwimmer auf Einladung der Regierung in der „Mission Gazelle“ eingesetzt. Inzwischen haben Hunderte Soldaten des afrikanischen Landes die erste Phase der Ausbildung durchlaufen. Es geht auch um Grundlagen wie die Schießausbildung oder „Karte/Kompass“, also die Orientierung im Gelände.

Die Mission in Niger ist eines von vier Programmen, mit denen die Bundeswehr Spezialeinheiten in Afrika und der arabischen Welt ausbildet. Die Partnerstaaten gelten als Stabilitätsanker oder haben regional eine besondere Bedeutung. So gibt es in Tunesien ein Programm für Spezialkräfte, bei dem Diensthunde ausgebildet werden. Eine Mission in Jordanien dreht sich um Luftlandeoperationen und um technische Fragen der Fallschirmausrüstung. Auch in Kamerun wird eine als Partnerverband bezeichnete Einheit geschult. dpa

