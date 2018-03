Mit dem Wasser schwinden Fische – und Hoffnung

Anzeige

Einst war der Turkana-See in Kenia wegen seiner reichen Tier- und Pflanzenwelt bekannt. Heute droht ihm die Versalzung. Für die Menschen, die an seinem Ufer leben, hat das dramatische Folgen.

Silvia Akiru sitzt auf der Bastmatte, die ihr ein Nachbar geschenkt hat, und wartet. Gerade sind einige Fischer mit ihrem Boot ans Ufer zurückgekommen. Jetzt hofft die 42-jährige Kenianern, dass sie wenigstens etwas Fisch in ihren Netzen hatten. Akiru sitzt nicht weit vom See entfernt in ihrem Unterschlupf, der kaum eine Hütte zu nennen ist, und behält die Fischer im Blick. „Meistens geben sie mir etwas ab“, erzählt Akiru mit leiser Stimme. „Und wenn ihr Fang gut war, schenken sie mir ein paar Fische mehr. Die kann ich dann trocknen und vielleicht verkaufen.“

Akiru lebt mit ihrer zehnjährigen Tochter Akhal in der Siedlung Nayana Esanyanait am Turkana-See im Norden von Kenia. Nayana Esanyanait ist die letzte Siedlung vor der äthiopischen Grenze. Akiru und ihre Tochter sind erst vor gut einem Jahr an den See gekommen, nach der Katastrophe, die ihr altes Leben zerstörte: Ihr Mann und ihre beiden Söhne wurden beim Hüten der eigenen Herde von schwer bewaffneten Angreifern überfallen und getötet, die 150 Ziegen der Familie geraubt. Bis dahin hatte die Familie dank der Herde ein gutes Auskommen gehabt, jetzt hatte Akiru nichts mehr. Mit ihrer jüngsten Tochter Akhal floh sie an den See, weil sie hoffte, dort immerhin etwas zu essen zu finden.