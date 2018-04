Mit der Krebsdiagnosein die Armut

Anzeige

Doch zu den existenziellen Sorgen kamen nach und nach auch die um die Finanzen. Die ersten sechs Wochen erhielt B. noch die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber, dann sprang die gesetzliche Krankenkasse ein. Doch das Krankengeld fiel deutlich geringer aus als das letzte Gehalt: Sie erhielt 70 Prozent des Bruttoverdienstes abzüglich der Beiträge zur Sozialversicherung. In ihrem Fall waren das etwas mehr als 1000 Euro im Monat. „Vorher ist es einem ja nicht bewusst, dass das so viel weniger ist.“ Eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat sie nicht.

Richtig schwierig aber wurde es zu Jahresbeginn. In doppelter Hinsicht. Zum einen kehrte der Krebs zurück. Die Ärzte entdeckten Metastasen in Lunge und Leber. Dazu lief das Krankengeld aus. Fortan erhielt die schwer kranke Frau Arbeitslosengeld 1, das machte für sie gerade einmal 800 Euro im Monat. Bei 500 Euro Warmmiete plus Stromkosten blieb kaum etwas zum Leben übrig.

In Rente gedrängt

Mittlerweile bekommt Simone B. auch Wohngeld, doch das hatte sie erst mit Verspätung beantragen können. Der Grund: Dafür musste die schwer kranke Frau in die Mannheimer Innenstadt. „Die Ärzte haben mir aber gesagt, dass ich Menschenansammlungen meiden soll, da mein Immunsystem durch die Chemo geschwächt ist“, erzählt sie. Mitten in der Grippesaison traute sie sich daher weder in die Straßenbahn noch in den vollen Warteraum der Wohngeldbehörde.

Arm durch Krebs, das ist in Deutschland mittlerweile bittere Realität, weiß Jürgen Walther, Leiter des Sozialdienstes am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg. Vielen Patienten ergeht es in finanzieller Hinsicht sogar noch schneller schlecht als Simone B. So erhalten jedes Jahr rund 20 000 Krebspatienten neu Erwerbsminderungsrente. „Viele wollen das gar nicht, sie werden aber teilweise schon wenige Monate nach der Diagnose dazu gedrängt“, kritisiert Walther. Ihr Armutsrisiko steige dadurch erheblich, auch der Weg zurück in die Arbeit werde erschwert.

Menschen, die von ihrem Verdienst eine Familie versorgen müssen, trifft es oft besonders schwer, weiß Walther und schildert den Fall eines 38-jährigen Patienten. Der dreifache Familienvater verdiente als Facharbeiter rund 2600 Euro netto, hatte gerade gebaut, der Hauskredit musste abbezahlt werden, die Ehefrau war in Elternzeit. Dann erkrankte er an Magenkrebs. Wie Simone B. bekam er zunächst Krankengeld. Kurze Zeit später erreichte ihn ein Brief der Krankenversicherung, darin lag ein Reha-Antrag.

„Für die Patienten kommt solch ein Schreiben meist völlig unvermittelt“, berichtet Walther. Schließlich befänden sie sich noch mitten in der Akuttherapie und wunderten sich, warum sie jetzt schon an eine Rehabilitation denken sollen.

Besonders verheerend: Die Patienten können es ab diesem Zeitpunkt eigentlich nur falsch machen. Wenn sie die im Schreiben genannte Frist von zehn Wochen verstreichen lassen, wird ihre Krankengeldzahlung eingestellt. Reichen Sie aber den Rehaantrag ein, kann der rein formal in einen Rentenantrag umgewandelt werden. Und das wiederum bedeutet, dass sie in der Folge statt des Krankengeldes die deutlich geringere Frührente erhalten.

„Ausdrücklich so gewollt“

„Für die Betroffenen ist es eine Katastrophe, wenn eine Krankenkasse so vorgeht“, kritisiert Walther. Im Fall des 38-jährigen Familienvaters würde sich die Rente auf lediglich 1060 Euro belaufen. „Wie soll es nun weitergehen?“, fragte der Krebskranke seinen Sozialberater am NCT.

Florian Kastl, Sprecher der DAK, bestätigte gegenüber dieser Zeitung das von Walther geschilderte Vorgehen. Davon seien grundsätzlich alle Patienten – nicht nur Krebskranke – betroffen, wenn eine Erwerbsminderung von mindestens einem halben Jahr drohe. „Dies ist vom Gesetzgeber ausdrücklich so gewollt, da das Krankengeld keine rentenersetzende Dauerleistung sein soll, sondern grundsätzlich einen nur vorübergehenden krankheitsbedingten Einkommensausfall ausgleichen soll.“ Bürokratische Worte für eine hochemotionale Situation.

Denn für die in gesunden Zeiten geschmiedeten Pläne reichen die Rentenzahlungen fast nie aus. Nur jeder fünfte Deutsche ist über eine Berufsunfähigkeitsversicherung zumindest teilweise abgesichert. Vielen Patienten bleibt mit der Frührente daher gerade einmal ein Drittel des ursprünglichen Nettoeinkommens – und damit in der Regel ein Betrag unter der Armutsgrenze. Im Jahr 2015 etwa betrug die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente 711 Euro im Monat. Und: Nicht nur die Einnahmen sinken schrittweise, die Ausgaben steigen für Krebspatienten teils erheblich an – durch Anfahrtskosten zur Behandlung, Zuzahlungen zu Medikamenten, Pflege- und Betreuungskosten für Kinder, nennt Walther ein paar Beispiele. Seine Forderung lautet daher: „Bei einer Krebsdiagnose sollten alle Patienten mindestens ein Jahr lang Anspruch auf Krankengeld erhalten, damit sie sich in Ruhe und ohne zusätzlichen Stress ihrer Krankheit widmen können.“

Auch Simone B. macht sich große Sorgen, wie es weitergehen soll, wenn das ohnehin schon magere Arbeitslosengeld ausläuft. An eine Rückkehr an ihren Arbeitsplatz ist in nächster Zeit nicht zu denken. Auch für sie steht damit am Ende die Erwerbsminderungsrente – und damit die Grundsicherung.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.04.2018