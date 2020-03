Mit einem weiteren Anstieg ist zu rechnen

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Nachdem das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der Fälle am Montagnachmittag mit 157 beziffert hatte, stieg sie am Abend weiter an. Allein in Bayern wurden sechs neue Infektionen gemeldet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnte jedoch vor Aktionismus.

Spahns Ressort hatte am Montag in Tageszeitungen wie dieser großflächige Anzeigen zum Umgang mit dem Krankheitserreger geschaltet. Auch der Minister selbst ging in Berlin mit Fachleuten vor die Presse, um über den Stand der Erkrankung zu informieren. Nach Angaben von RKI-Chef Lothar Wieler haben sich weltweit bislang rund 89 000 Menschen mit dem Erreger infiziert. In Europa steht Italien mit mehr als 2000 Fällen an der Spitze, dort gab es inzwischen 52 Todesopfer. Von den Infizierten in Deutschland sind die meisten in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg zu Hause. Wieler zufolge ist mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité bekräftigte unterdessen seine Einschätzung aus der Vorwoche, wonach sich bis zu 70 Prozent der Bevölkerung mit dem potenziellen Lungenkrankheits-Erreger anstecken könnten. Entscheidend sei jedoch, in welchem Tempo dies geschehe – je langsamer, desto geringer sei der Druck auf die Gesellschaft und das Gesundheitssystem. Bei dem Virus handele es sich um eine „milde Erkrankung“, betonte Drosten. Von 1000 Infizierten sterben drei bis sieben. Allerdings könnten es auch deutlich weniger sein, denn viele Infektionen werden schon wegen ihres unproblematischen Verlaufs gar nicht offiziell registriert.

Ein Lichtblick: In China, wo das Coronavirus seinen Anfang nahm, zeichnet sich seit Tagen eine Entspannung der Lage ab. RKI-Chef Wieler sprach von „glaubwürdigen Zahlen“ der dortigen Behörden. Das bedeute aber nicht, dass sich die Entwicklung zwingend fortsetze. Hintergrund sind Überlegungen, wonach eine Lockerung der drastischen Gegenmaßnahmen in China die Fallzahlen dort wieder steigen lassen könnte.

Jeweils eigene Risikobewertungen

Nach Einschätzung von Spahn werden die deutschen Bürger noch auf unabsehbare Zeit mit Einschränkungen leben müssen. Dazu zählt etwa die zeitweilige Schließung von Schulen oder Kitas, wenn dort ein Coronavirus-Verdacht besteht. Der Gesundheitsminister warnte allerdings vor zusätzlicher Verunsicherung etwa durch die sozialen Medien.

Grenzschließungen lehnte der Minister mit Verweis auf negative wirtschaftliche Folgen ab. Zugleich wandte er sich gegen Forderungen nach einer generellen Absage von Großveranstaltungen. Der Bund ist dafür ohnehin nicht zuständig. Nach dem Infektionsschutzgesetz entscheiden die Behörden vor Ort. Kriterien dafür seien zum Beispiel die Art der Räumlichkeiten und der Teilnehmerkreis, so Spahn. „Man muss für jede Veranstaltung, für jeden Betrieb, für jede Firma eine eigene Risikobewertung machen“, ergänzte der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk.

