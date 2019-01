Modelle für ein Bürgergeld

Unter Begriffen wie Grundeinkommen und bedingungsloses Grundeinkommen werden unterschiedliche Konzepte diskutiert. „Jedes Jahr kommt mindestens eine neue Idee hinzu“, schreibt die Sozialwissenschaftlerin und Buchautorin Eva Douma. Synonym ist teils auch von Bürgergeld die Rede. In der Regel geht es um einen festen Geldbetrag ohne Pflicht zur Rückzahlung und ohne direkte Gegenleistung.

Als bedingungsloses Grundeinkommen wird oft eine Leistung bezeichnet, die jedem Bürger zustehen soll – unabhängig von dessen Lebensverhältnissen und dem Status der Beschäftigung. Also auch Reichen, Babys und Greisen. Meist soll das Geld vom Staat kommen, als eine wirtschaftliche Mindestabsicherung.

An Bedingungen gebunden

In der Praxis sind Grundeinkommensmodelle und Tests oft nicht wirklich bedingungslos. Viele sind auf bestimmte Gruppen beschränkt. Zum Beispiel auf Langzeitarbeitslose oder arme Menschen. Das gilt auch für den Modellversuch in Finnland: Hier wird das Grundeinkommen für zwei Jahre nur an Arbeitslose zwischen 25 und 58 Jahren vergeben.

Andere Entwürfe sind an weitere Bedingungen geknüpft. Kritiker sprechen ihnen daher den Charakter eines Grundeinkommens ab. Das gilt zum Beispiel für den Vorschlag des Berliner Bürgermeisters Michael Müller (SPD) aus dem Jahr 2017 für ein „solidarisches Grundeinkommen“. Das würden Arbeitslose erhalten, die im Gegenzug gemeinnützige Arbeit annehmen.

Kritik der Gewerkschaften

Wie ein Grundeinkommen ausgestaltet wird, hängt von den Zielen ab: Soll es die Existenz sichern, Armut bekämpfen oder gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen? Soll es Menschen mehr Zeit geben oder sie zur Arbeit motivieren? Soll es Sozialleistungen ersetzen oder ein Zusatz sein? Gewerkschafter in Deutschland lehnten ein bedingungsloses Grundeinkommen wiederholt als „Fehlorientierung“ und „Stillhalteprämie“ für Menschen ab, denen man keine Perspektive der Erwerbsarbeit mehr biete.

In Deutschland finanziert der Verein „Mein Grundeinkommen“ mit Spenden monatliche Einkommen von 1000 Euro. Sobald genug Geld beisammen ist, verlosen die Organisatoren einjährige Grundeinkommen. Wer teilnehmen will, muss sich beim Verein registrieren. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019