Monarchie am Ende, Geburt der Republik

Aus vielen Teilen des ehemaligen Vielvölkerstaates kamen Offiziere nach Wien, um diese „Heimatzuständigkeit“ zu bekommen. Das alles passierte in einer Stadt, die nun für das kleine, übriggebliebene Land viel zu groß erschien. „Das Töten mit der Waffe war 1918 beendet, aber es blieb eine tief gespaltene Gesellschaft“, so Scheer.

Wer war wer? Wer gehörte nun zu welchem Staat? Selbst unter den Kaiserjägern, einer Infanterieeinheit, waren nur mehr 30 Prozent kaisertreu, die anderen für eine Republik. Nur unter den bosnischen Einheiten der Armee war die Mehrheit noch dem alten Regime verpflichtet. Außerhalb Österreichs hatten es diese „Kaisertreuen“ nach Ende der Monarchie aber nicht mehr leicht.

Der letzte Kaiser Österreichs, Karl I., hatte nach dem militärischen Zusammenbruch im Herbst 1918 abgedankt. Am 3. April 1919 wurden das sogenannte Habsburger-Gesetz und das Adelsaufhebungsgesetz beschlossen. Karl I. wurde damit „auf Dauer“ des Landes verwiesen, die anderen Mitglieder „des Hauses Habsburg-Lothringen“ nur insoweit, als sie nicht auf die Zugehörigkeit „zu diesem Hause und auf alle aus ihr gefolgerten Herrschaftsansprüche ausdrücklich verzichtet und sich als getreue Staatsbürger der Republik bekannt haben“.

Suche nach Zugehörigkeit

Das in der Verwaltung des kaiserlichen Hofs gestandene Vermögen ging auf die Republik über. Mit dem Adelsaufhebungsgesetz wurden Adel sowie Adelstitel und Würden abgeschafft. Erst 1996 betraf der Landesverweis nur noch zwei Personen, Carl Ludwig und Felix Habsburg-Lothringen. Beide gaben Verzichtserklärungen ab. Danach konnten sie einreisen.

1919, als der Vertrag von St. Germain in Kraft trat, wurde der Name „Deutschösterreich“ in „Republik Österreich“ geändert. Einen Zusammenschluss mit dem republikanischen Deutschen Reich stand das „Anschlussverbot“ entgegen, das sowohl im Vertrag von St. Germain für Österreich als auch im Versailler Vertrag, unterzeichnet am 28. Juni 1919, für das Deutsche Reich festgehalten wurde. Die Siegermächte des „Großen Krieges“ wollten ein übermächtiges Deutschland verhindern.

Die Kaiserdynastie der Habsburger war 1918 nur ein Randthema, die Österreicher waren müde vom Krieg. „Die Leute wollen einfach nur nach Hause“, so Historikerin Scheer. Doch die neu entstandenen Staaten hießen die ehemaligen Kakanier – wie die Bevölkerung der k.u.k.-Monarchie genannt wurde – nicht alle gleich willkommen. Italienischsprachige gingen nach Italien, Deutschsprachige optierten für Österreich. In Mittel- und Osteuropa entstanden Migrationsbewegungen.

In Österreich selbst kämpfte man um die Anerkennung von Ansprüchen auf Sozialhilfe oder Pensionen. Tausende Kriegsinvalide kehrten zurück, und im Winter 1918/1919 kam der Tod noch einmal vorbei – die Spanische Grippe war ausgebrochen. Die Menschen waren damit beschäftigt, Nahrungsmittel zu organisieren. Von dem Kaiser- und Königtum war eine verarmte Nachkriegsgesellschaft übriggeblieben.

Die Regierenden in Wien hatten vor allem die Sorge, dass Österreich nicht in der Lage sein würde, die Bevölkerung zu ernähren. Vor dem Krieg hatte die Monarchie noch viel exportiert – nun waren wichtige Verarbeitungsbetriebe, etwa die Tabakindustrie in Bosnien-Herzegowina, weggebrochen. Bis zum Krieg war Österreich-Ungarn ein florierender Staat gewesen, die Versorgung, auch die sozialen Institutionen waren nicht schlecht. Nun brach die Mittelschicht weg. „Österreich musste sein gesamtes Wirtschafts- und Sozialwesen neu erfinden“, erklärt Scheer.

Nach Ende des Kriegs wurde nach Feindbildern und Schuldigen gesucht. Auch die „Internationalen“, die Militärkommissionen der Siegermächte, wurden argwöhnisch beäugt. Bei den Wahlen 1920 gewann die konservative Christlichsoziale Partei mit fast 42 Prozent der Stimmen, gefolgt von den Sozialdemokraten mit fast 40 Prozent, die Deutschnationalen kamen erst auf gut 17 Prozent. Und eigentlich waren alle drei großen Parteien „deutschnational und antisemitisch“, wie Scheer bemerkt.

Verlust des Pluralismus

Nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie definierten sich die Mitteleuropäer immer mehr ethnisch. Die meisten deutschsprachigen Österreicher bezeichneten sich zwar schon vor 1914 als „deutsch“, aber als Österreicher und kaisertreu. Nach 1918 blieb ihnen nur mehr die Möglichkeit, sich als deutsch zu sehen, betont Scheer. Das Bunte des Vielvölkerreichs, der Pluralismus waren verlorengegangen. Dies sollte zwei, drei Jahrzehnte später mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten zum Verhängnis werden.

Derweil spalteten sich die Parteien nach nationaler Zugehörigkeit. Es gab deutsche, slowenische, tschechische Christlichsoziale und deutsche, slowenische, tschechische Sozialdemokraten. Das Zeitalter des ethnisch Nationalen hatte sich verfestigt. „Nach Ende der Monarchie war jeder gezwungen, seinen Platz in einem neuen Staat zu finden, den es vorher nicht gegeben hat“, bilanziert Scheer.

