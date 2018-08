München gibt Linken einen Korb

Anzeige

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält wenig von Gedankenspielen seines schleswig-holsteinischen Amtskollegen Daniel Günther (CDU) über eine Zusammenarbeit der CDU mit den Linken. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Berchtesgadener Land bescheinigte Söder den Linken ein zweifelhaftes Rechtsstaatsverständnis und sagte, mit einer solchen Partei wolle er nicht koalieren.

Günther war mit Überlegungen zu einer Zusammenarbeit von CDU und Linken in Ostdeutschland auf Widerstand in der Union gestoßen. Günther wies auf die Regierungsbildung in den östlichen Bundesländern hin: „Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, muss trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da muss die CDU pragmatisch sein.“

Von einem förmlichen Regierungsbündnis hatte er jedoch nicht gesprochen. Dennoch erntete er in seiner Partei heftige Kritik. Die CDU-Chefin, Kanzlerin Angela Merkel, versuchte die besonders im laufenden hessischen Landtagswahlkampf schadende Debatte mit einer Absage zu beenden: „Ich befürworte keine Zusammenarbeit mit der Linken-Partei, und das schon seit vielen Jahren“, sagte sie. Andere CDU-Stimmen vor allem aus Ostdeutschland hatten allerdings vor einer Verteufelung der Linkspartei gewarnt. dpa