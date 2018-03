München zieht nach

Anzeige

Im vergangenen Sommer hat die Evangelischen Landeskirche Bayern per Stellenanzeige zwei Sozialarbeiter gesucht. In der Jobbeschreibung hieß es: „Den obdachlosen Menschen, die sich auf dem Gelände des Flughafens München aufhalten, soll durch professionelles Handeln qualifizierter Sozialarbeiter ermöglicht werden, sich in ein soziales Netz außerhalb des Flughafens neu zu integrieren.“

Lage ist ähnlich

München ist Frankfurt gefolgt und hat mittlerweile professionelle Sozialarbeiter eingestellt, die sich um Obdachlose kümmern sollen. Der Austausch mit Frankfurt ist eng. In München ist die Situation sehr ähnlich zu der in Frankfurt. Mit einem Unterschied: Die Wohnungslosen pendeln nicht so stark zwischen Flughafen und Innenstadt, halten sich also länger in den Terminals auf. Denn in München braucht es mit der Bahn rund 40 Minuten. Die Wahrscheinlichkeit, beim Schwarzfahren erwischt zu werden, ist deshalb hoch. Zwischen Frankfurter Hauptbahnhof und Flughafen sind es hingegen nur zehn Minuten mit der S-Bahn.

Das Projekt am Münchner Flughafen trägt den Namen „Mose“ des Propheten. Der biblische Mose wurde als Findelkind ausgesetzt. Die Symbolkraft ist hoch: Den Wohnungslosen sollen Halt und eine neue Heimat gegeben werden.