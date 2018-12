Museen und Malerei als attraktive Zugpferde

Früher kam kein Mensch nach Málaga. „Die Stadt hatte ja nichts, was einen Besucher angezogen hätte“, sagt die Wirtin Maricarmen Ramírez in aller Ehrlichkeit. „Wenn überhaupt, sind die Leute zwei Stunden geblieben, haben sich die Kathedrale und die Alcazaba angeschaut, und weg waren sie.“ Das ist 15 Jahre her. Damals, im Oktober 2003, eröffnete das Picasso-Museum in Picassos Heimatstadt. Seitdem kommen die Leute, von Jahr zu Jahr mehr. Und nicht nur wegen Picasso.

Málaga hatte sich lange vernachlässigt. Wahrscheinlich fand sich die Stadt selbst nicht schön genug. Bis eine kluge Lokalpolitik vor etwa zweieinhalb Jahrzehnten damit begann, die alten Minderwertigkeitskomplexe zu überwinden.

Picassos Geburtsort

Drei Dinge nahmen sich die Stadtoberen Málagas vor: die Innenstadtsanierung, die Öffnung der Altstadt zum Hafen und die Ansiedlung namhafter Museen. Das hat Geld gekostet, „aber es gab keine Verschwendung“, versichert Bürgermeister Francisco de la Torre. Ist er stolz auf das Erreichte? „Sehr“, sagt er.

Die Eröffnung des kleinen, feinen Picasso-Museums im Jahr 2003 war der Wendepunkt: Endlich besaß Málaga eine Attraktion, die sich kein Besucher der Costa del Sol entgehen lassen wollte. Bis dahin war Málaga nur der Name des Flughafens gewesen, von dem aus man sich auf dem Weg zum Ferienapartment in Marbella oder Torremolinos machte. Nun begann die Stadt, mit Kunst zu locken. Zu einigen schon bestehenden Museen kam im Jahr 2011 das Museo Carmen Thyssen mit den Werken überwiegend andalusischer Maler hinzu, im Frühjahr 2015 die Sammlung des Russischen Museums Sankt Petersburg in Málaga und kurz darauf als Paris-Ableger das Centre Pompidou Málaga. Die heutige Eigenwerbung Málagas als „Stadt der Museen“ ist gerechtfertigt.

Flaniermeile statt Industriehafen

Mit all den wohlklingenden Museumsnamen wäre Málaga doch das hässliche Entlein Andalusiens geblieben, wenn es nicht seine über lange Zeit halb verfallene Altstadt in Schuss gebracht hätte. Erst langsam sind all die Gerüste verschwunden, die so viele Gebäude jahre- und manchmal jahrzehntelang am Einsturz gehindert hatten.

Und endlich hat sich die Stadt auch daran erinnert, dass sie ja am Meer liegt: Aus dem alten Industriehafen gleich neben der Altstadt ist ebenfalls im Jahr 2011 eine schicke Flaniermeile unter Palmen geworden.

Es lohnt sich immer noch, wie früher, Málaga wegen seiner Kathedrale und der Alcazaba – der maurischen Festung – zu besuchen. Aber man möchte der Stadt am Mittelmeer nicht sogleich wieder nach zwei Stunden den Rücken kehren.

