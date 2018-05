Nach Revolte kam Streik

Anzeige

Die Pariser Revolte im Mai 1968 beginnt mit Studentenprotesten. Seit 1960 hat sich die Studentenzahl verdreifacht, an den Universitäten herrscht Enge. Immer wieder gibt es Proteste. Unabhängig davon legen vom Frühjahr 1967 an Beschäftigte vereinzelt die Arbeit nieder und fordern bessere Arbeitsbedingungen. Am 22. März 1968 erreicht der Studentenprotest durch die Besetzung des Rektorats der Universität in Nanterre eine neue Qualität. Zielscheibe ist nun die aus Sicht der Studenten prüde französische Gesellschaft. „Seid realistisch, fordert das Unmögliche“, lautet eine der Parolen. Am 3. Mai wird die Pariser Sorbonne besetzt.

De Gaulle unter Druck

In der Nacht zum 7. Mai gibt es im Studentenviertel Quartier Latin Straßenschlachten mit der Polizei. Am selben Tag demonstrieren in Paris 30 000 Menschen, die Protestwelle erfasst auch die Provinz. Präsident Charles de Gaulle (77) kann das Aufbegehren der Jugend nicht mehr kanalisieren. In der Nacht zum 11. Mai brennen in Paris rund 60 Barrikaden. Als Protest gegen die Härte der Polizei ziehen am 13. Mai 800 000 Demonstranten durch die Stadt, rufen die Gewerkschaften zu einem Generalstreik auf. Streiks und Betriebsbesetzungen halten bis Monatsende an. Rund zehn Millionen sind im Ausstand.

Am 29. Mai verlässt de Gaulle Paris und lässt sich bei den in Deutschland stationierten französischen Truppen die Unterstützung zusichern. Gestärkt kehrt er zurück und kündigt Neuwahlen an. Nur Stunden späten demonstrieren Hunderttausende in Paris für de Gaulle. Die Protestwelle der Studenten bricht in sich zusammen. Die streikenden Arbeiter erhalten unter anderem höhere Löhne. Am 30. Juni gewinnen die Gaullisten die Parlamentswahl mit absoluter Mehrheit. dpa