Nachfolge Lorenz

Nach Angaben des Büros von Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sind der Zeitplan und die Gremienzusammensetzung des Suchverfahrens für die Nachfolge von Ulrike Lorenz „noch nicht abschließend geregelt“. Experten und Museumsleute sahen in der Suche nach einer geeigneten Lösung zuletzt aber kein großes Problem. Der Museumsbund sieht „eine Menge Kollegen“, die in Frage kommen, Hack-Museumsdirektor René Zechlin meint, die Szene sei ohnehin „in einem permanenten Wechsel“, und Lorenz selbst sagt positiv: „Die Kunsthalle ist im deutschen Museumswesen in aller Munde.“ dms

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.12.2018