Nachfolgegruppen der IRA

Als die bereits 1922 gegründete Irisch-Republikanische Armee (IRA) im Juli 1997 auf Waffengewalt verzichtete, formierten sich die Gegner des Friedensprozesses und setzten den Kampf fort.

Im Herbst 1997 spaltete sich die „Real IRA“ (Wahre IRA, RIRA) ab. 1998 verübte sie mit einer Autobombe den schwersten Anschlag der nordirischen Geschichte: in Omagh starben 29 Menschen. 2012 schloss sich ein Großteil der RIRA mit anderen Gruppen zusammen und bildete die „New IRA“, die „Neue IRA“ – die verantwortlich ist für den jüngsten Bombenanschlag in Londonderry am Samstag.

Für die „Continuity IRA“ (Weiterbestehende IRA, CIRA) gilt jedes Friedensabkommen als „Verrat“. Die Gruppe trennte sich bereits 1986 von der Hauptorganisation. Der CIRA wird eine Serie von Bombenanschlägen in den Jahren 1996 bis 1998 angelastet.

Die kleine Terrorgruppe „Irish National Liberation Army“ (Irisch-Nationale Befreiungsarmee, INLA) mit einer unbekannten Zahl von Kämpfern formierte sich 1974. Bei Mordanschlägen der Gruppe wurden von 1979 bis 1997 rund 120 Menschen getötet. Als Folge des Anschlags von Omagh 1998 erklärte die INLA einen Waffenstillstand. 2010 gab sie ihre Waffen ab. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019