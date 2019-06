Nachfrage nach Ventilatoren steigt

Angesichts der Hitze decken sich viele Verbraucher in Deutschland mit Ventilatoren ein. Damit bleibt der Ventilator der in Deutschland am meisten verbreitete Kältespender. „Mit Blick auf die prognostizierten hohen Temperaturen in den kommenden Tagen gehen wir davon aus, dass das Interesse nochmals deutlich anziehen wird“, sagte eine Sprecherin von Media Markt und Saturn. Die Zahl der Klimaanlagen ist dagegen gering. Dem Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI zufolge haben nur vier Prozent der Haushalte eine Klimaanlage. Die Ökonomen prognostizieren für die Zukunft aber mit steigenden Temperaturen einen wachsenden Stromverbrauch durch Klimageräte. dpa

