Namibia erhält Witbooi-Bibel

Baden-Württemberg gibt zwei in der Kolonialzeit geraubte Gegenstände an Namibia zurück. Dabei handelt es sich um eine Bibel und eine Peitsche des namibischen Nationalhelden Hendrik Witbooi, die beide im Linden-Museum in Stuttgart lagern. Das Kabinett in Stuttgart gab grünes Licht für die Pläne. Allerdings wird es keine generelle Ermächtigungsgrundlage für die Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit geben, obwohl Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) sie angestrebt hatte. Bauer sagte, es sei mit dem afrikanischen Staat vereinbart, dass sie Ende Februar zurückgegeben werden. Die Familie Witboois sei einverstanden damit, dass sie an die Regierung Namibias gegeben werde. Bereits im Jahr 2013 hatte Namibia um die Rückgabe gebeten. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018