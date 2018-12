Neu und jung – so erleben Abgeordnete ihr erstes Jahr

Mal heiter, mal pathetisch, mal ernst: So haben sieben ausgewählte Abgeordnete ihr erstes Jahr im Bundestag gesehen. Die noch jungen Politiker schildern teils auch völlig überraschende Erlebnisse.

Elisabeth Kaiser

Die SPD-Abgeordnete ist 31 Jahre alt und stammt aus Gera. Elisabeth Kaiser wundert sich über die Kommunikation im Parlament: „Das erste Jahr im Bundestag war vielfältig, spannend und ging unheimlich schnell vorbei. Überraschend fand ich am Anfang vor allem die Kommunikation mit der Bundestagsverwaltung. Ohne Faxgerät ging so gut wie nix. Ansonsten habe ich das Jahr genutzt, um mich in die Abläufe der Fraktion und meiner Fachbereiche Innen, Bauen und Kommunen einzufinden. Mittlerweile konnte ich als Berichterstatterin sogar schon für die SPD-Fraktion einen Gesetzentwurf verhandeln. Hier merke ich, dass ich wirklich etwas für die Menschen bewegen kann.“

Claudia Müller

Die 37-jährige Grünen-Politikerin kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Claudia Müller beklagt Sexismus: „Die Arbeit im Bundestag ist immer noch sehr aufregend für mich. Besonders überrascht hat mich, wie viele der Abläufe extrem formalisiert und bürokratisch sind. Sehr erfreut hat mich der kollegiale Umgang in den Arbeitszusammenhängen und auch abseits der Gremien, nicht nur mit den Kollegen aus der eigenen Fraktion, durchaus auch fraktionsübergreifend. Auf der anderen Seite muss ich feststellen, noch nie so viel Sexismus erlebt zu haben wie im Bundestag und in bestimmten Lobbyveranstaltungen. Als jüngere Frau ist man häufig immer noch ein Unikum. Das finde ich sehr irritierend.“

Matthias Büttner

Der 28-Jährige kommt aus Stendal und ist der jüngste AfD-Abgeordnete. Sein Fazit lautet: „Das erste Jahr im Bundestag war, auch für mich persönlich, eine spannende und aufregende Zeit. Gefreut hat mich, dass der Bundestag seit unserem Einzug wieder deutlich mehr öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Ärgerlich finde ich vor allem, dass sich die anderen Fraktionen oft nicht an parlamentarische Spielregeln halten. Statt hart in der Sache versucht man, uns zu bekämpfen, indem uns Sitze in Gremien und andere wichtige Positionen – entgegen dem parlamentarischen Konsens – vorenthalten werden. Ich war überrascht, dass sie mit derart undemokratischen Mitteln arbeiten.“

Doris Achelwilm

Die Linke Abgeordnete ist 42 Jahre alt und 2017 über die Landesliste Bremen in den Bundestag eingezogen. Doris Achelwilm will langfristig am Ball bleiben: „Mein erstes Jahr im Bundestag war durchweg spannend: von der langen Regierungsbildung über den Umgang mit der AfD bis hin zum Aufbau eigener Schwerpunkte und Strukturen. Positiv ist immer, etwas zu erreichen – Zuspruch von Bürger*innen, einen Perspektivwechsel im Ausschuss, mediale Resonanz auf eine soziale Forderung von links oder Aktionen gegen rechts. Entscheidend ist, für konkrete Veränderungen langfristig am Ball zu bleiben, Gegenwind nicht persönlich zu nehmen, sondern das große Ganze im Blick zu behalten.“

Roman Müller-Böhm

Der FDP-Mann ist erst 26 Jahre alt. Und auch Roman Müller-Böhm aus Essen hat seine Erfahrung mit eher veralteten Faxgeräten gemacht: „Das erste Jahr als Abgeordneter war wirklich aufregend. Man bekommt die Chance, an seinen Aufgaben zu wachsen, und lernt unglaublich viel Neues. Besonders überrascht hat mich dabei die intensive Nutzung von Faxgeräten im Bundestag. Faxen musste ich bis dahin noch nie. Ärgerlich ist, dass im Bundestag ein durchschnittlicher Abgeordneter 51 Jahre alt ist, und diese Gruppe über wichtige Entscheidungen für die junge Generation bestimmt. Einige Entscheidungen, wie zum Beispiel zur Rente, ärgern mich deshalb sehr.“

Katrin Staffler

Die 37-Jährige von der CSU hat 2017 den Wahlkreis Fürstenfeldbruck gewonnen. Katrin Staffler wünscht sich mehr Mut: „Bei mir als neu gewählte Abgeordnete hat zunächst die lange Zeit der Regierungsbildung einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So wussten wir zum Beispiel lange nicht, in welche Ausschüsse wir entsendet werden. Danach war die Freude umso größer, als ich Mitglied in meinen zwei Wunschausschüssen Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung sowie Angelegenheiten der Europäischen Union wurde. Mit Blick auf das auslaufende Jahr wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir die Debatten im Bundestag mit mehr Mut und wieder großer Sachlichkeit führen.“

Philipp Amthor

Der CDU-Abgeordnete hat für seine Reden im Bundestag bereits viel Lob bekommen. Philipp Amthor aus Uckermünde ist 26 Jahre alt. Er verrät: „Unser Grundgesetz und meine konservativen Werte haben mir in meinem ersten Jahr im Bundestag den Weg gewiesen. Im Innenausschuss habe ich mich insbesondere für die Stärkung unseres wehrhaften Rechtsstaats eingesetzt. In meinen Reden im Plenum habe ich mich kritisch mit Anträgen der Opposition auseinandergesetzt. Denn klar ist: Die Grünen sind keine bürgerliche Volkspartei der Mitte, und die AfD ist keine konservative Partei. Diesen falschen Annahmen bin ich entschieden – und nicht ohne medialen Erfolg – entgegengetreten.“

